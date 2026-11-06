IMSS-Bienestar anuncia programa de laboratorios con internet

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Alejandro Svarch Pérez, director general de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, anunció el programa de Laboratorios con Internet en 8 mil 200 clínicas del país en beneficio de 55 millones de pacientes.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados expuso que se trata del "programa más ambicioso de la historia de los últimos años de nuestro país de fortalecimiento del primer nivel de atención".

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"El programa de laboratorio más internet en tu clínica". Por medio de laboratorios con conectividad a Internet, expediente electrónico y control digital de medicamentos a 8 mil 200 centros de salud en las 24 entidades federativas en beneficio de 55 millones de personas a más tardar el primer trimestre de 2027"."Será y daremos cuenta de ello el próximo año ante esta soberanía, una de las redes de laboratorios públicos del primer nivel de atención más extensas de América Latina".El funcionario indicó que se trabaja en un modelo que fusiona un sistema público que se moderniza y una atención que llega más cerca a la gente y más temprano en la enfermedad.