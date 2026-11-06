Trabajadores del PJF realizan bloqueos, rechazan evaluación

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en distintos estados de la República realizan una jornada de protestas este viernes 6 de noviembre en rechazo a nuevos lineamientos de evaluación que -aseguran- ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar la pérdida de sus plazas de base.

Las movilizaciones han derivado en cierres parciales o totales de avenidas, además de afectaciones a automovilistas en algunas entidades.

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En CDMX cierran accesos y salidas del edificio del PJF en San LázaroEn la Ciudad de México, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) extendieron su protesta contra el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).Al grito de "evaluación a los del acordeón" bloquearon los accesos y salidas del edificio del PJF en San Lázaro, sede de los juzgados laborales y civiles, así como la avenida Zaragoza en ambos sentidos, lo que complica la circulación al oriente y sur de la capital del país.Con pancartas que decían "No a los exámenes punitivos", "Ninguna ley, acuerdo general o bono, puede estar por encima de nuestro derecho a la estabilidad laboral", los manifestantes fueron cerrando poco a poco la vialidad hasta bloquearla por completo, como medida de presión a las autoridades del OAJ.Trabajadores realizan paro de labores en BCSAl menos 300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Baja California Sur se sumaron este viernes al paro nacional de labores en rechazo a nuevos lineamientos de evaluación que -aseguran- ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar la pérdida de sus plazas de base.Los trabajadores colocaron candados en las puertas principales de la sede del Poder Judicial Federal en La Paz, como parte de la protesta contra el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece mecanismos de evaluación del personal. Indicaron que se atenderán trámites vía telefónica.La protesta local forma parte de una jornada nacional de inconformidad contra las nuevas disposiciones laborales en el Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores demandan garantías para conservar sus derechos y evitar que las evaluaciones se conviertan en un mecanismo de despido.Trabajadores bloquean avenidas en MonterreyTrabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una jornada de protestas en Monterrey para manifestar su rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño que será aplicado a personal de juzgados federales.La movilización derivó en cierres parciales y totales sobre la Avenida Constitución, además de afectaciones a automovilistas que transitaban por la vía y arterias aledañas.La concentración comenzó poco después de las 9:00 horas en el cruce de Constitución y Cuauhtémoc, donde empleados judiciales se reunieron para expresar su inconformidad con el mecanismo de evaluación previsto para secretarios, actuarios y oficiales judiciales.Conforme avanzó la protesta, los manifestantes ocuparon carriles laterales, ordinarios y exprés de la vialidad, considerada una de las más transitadas de la zona metropolitana. La movilización avanzó hacia el Centro de Monterrey y generó un importante congestionamiento vehicular.En distintos momentos, los trabajadores cerraron por completo la circulación, lo que obligó a conductores a buscar rutas alternas, mientras elementos de Tránsito implementaban operativos para desviar el flujo de vehículos.Realizan paro indefinido en Poder Judicial de HidalgoAlrededor de 300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Hidalgo iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido, en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño y ante la preocupación por las posibles consecuencias que estos podrían tener sobre su estabilidad laboral. Como parte de la protesta, los inconformes realizaron una marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades de Pachuca, lo que provocó afectaciones a la circulación.De acuerdo con los manifestantes, durante la suspensión de actividades únicamente se atenderán asuntos urgentes. El paro comprende los juzgados de distrito, los tres tribunales colegiados, el Centro de Justicia Penal Federal y los tribunales laborales federales. Los trabajadores señalaron que la movilización busca exigir la revisión de las disposiciones y garantizar el respeto a sus derechos laborales y a la carrera judicial.Los inconformes cuestionaron los criterios de calificación, la intervención de superiores jerárquicos en las evaluaciones y las posibles repercusiones sobre la permanencia en sus puestos. Aunque el OAJ ha señalado que la primera evaluación tendrá carácter diagnóstico, los trabajadores expresaron su preocupación por eventuales consecuencias laborales y consideraron necesario establecer mecanismos que garanticen transparencia y objetividad en el procedimiento.