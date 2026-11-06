Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de revictimizarla

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Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de ignorar el procedimiento judicial establecido para ofrecerle una disculpa pública y revictimizarla nuevamente al difundir un video sin que ella tuviera oportunidad de revisarlo ni que la jueza autorizara su publicación.

A través de un comunicado difundido por su representación legal, la cantante explicó que la autoridad judicial estableció una serie de pasos para evitar que la disculpa ordenada al productor se convirtiera en una nueva experiencia de revictimización.

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De acuerdo con el documento, Luis de Llano debía entregar primero la grabación al juzgado para que Sasha pudiera revisarla, únicamente después de esa revisión correspondía a la jueza determinar si el material podía hacerse público.Sin embargo, el productor habría ignorado estas disposiciones y publicó el pasado 2 de noviembre un video con el que pretendía ofrecer una disculpa pública a la cantante, sin respetar el procedimiento establecido por los tribunales.La representación legal de Sokol fue contundente al señalar que el productor no respetó las garantías establecidas para protegerla: "Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol".La defensa considera que esta actuación constituye un nuevo incumplimiento de la sentencia y provocó que la cantante volviera a enfrentar una situación de revictimización.Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de LlanoAdemás de cuestionar la manera en que se difundió el video, la representación legal de Sasha señaló que el contenido tampoco corresponde al texto aprobado por el juzgado, explicó que la disculpa publicada por De Llano modifica el sentido de la resolución, pues omite reconocer la posición de poder que tenía el productor cuando comenzó la relación con Sasha, quien tenía 14 años, mientras él tenía 39.La justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la responsabilidad civil del productor y determinó, entre otras obligaciones, que debía ofrecer una disculpa pública en los términos establecidos por la autoridad judicial.La defensa recordó que el cumplimiento de esta disposición no es una concesión de Luis de Llano, sino un derecho de la cantante derivado de la sentencia; en ese sentido, advirtió que el productor pretende sustituir el texto aprobado por el juzgado por uno elaborado a su criterio."La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha", subrayó la representación legal.La defensa de Sasha Sokol advierte nuevas acciones legalesEn el comunicado, fechado el 5 de noviembre, los abogados de Sokol también recordaron que el productor ha desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales, situación que ha derivado en distintas medidas de apremio, entre ellas multas y un arresto temporal que se hizo efectivo el 2 de septiembre de 2026.Ante este nuevo episodio, la representación legal anunció que exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución y promoverá las acciones legales correspondientes hasta que De Llano acate lo ordenado por los tribunales.El equipo jurídico insistió en que el productor no puede modificar unilateralmente una sentencia firme ni decidir por cuenta propia la manera en que debe cumplirla."Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia", concluyó el posicionamiento.