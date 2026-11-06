Aeropuerto de Guadalajara acelera su expansión

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Con una inversión superior a 22 mil millones de pesos para el periodo 2025-2029, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) avanza en la transformación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los principales nodos de conectividad aérea y de actividad económica del país.

El proyecto, que contempla una segunda terminal, una nueva infraestructura vial y la ampliación de sus capacidades operativas, permitirá duplicar la atención a pasajeros hasta superar los 40 millones al año.

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Guadalajara concentra una parte estratégica del mayor programa de inversión de GAP en su historia, que contempla más de 52 mil millones de pesos para ampliar y modernizar sus 12 aeropuertos en el país durante el actual quinquenio.De los recursos programados, más de 26 mil millones de pesos se destinarán a Jalisco, principalmente a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.En el caso de la terminal tapatía, los más de 22 mil millones previstos para 2025-2029 se suman a los 15 mil 900 millones invertidos entre 2020 y 2024, lo que representa cerca de 38 mil millones de pesos en ambos periodos."Estamos realizando una apuesta a largo plazo por Jalisco y por el potencial económico de Guadalajara. Esta transformación va más allá de construir una segunda terminal: implica desarrollar la infraestructura aérea, terrestre y logística que la región necesita para acompañar su crecimiento, atraer nuevas oportunidades de negocio y fortalecer su conexión con los mercados internacionales", declaró Raúl Revuelta Musalem, director general de GAP, en un comunicado.El principal proyecto de esta ampliación es el nuevo edificio Terminal 2 (T2), que tendrá una superficie de 109 mil 376 metros cuadrados, frente a los 81 mil metros cuadrados de la terminal actual.La obra registra un avance de 10% y se prevé que concluya durante el último trimestre de 2028, para iniciar operaciones entre finales de ese año y el primer trimestre de 2029.Su puesta en marcha permitirá que el aeropuerto supere los 40 millones de pasajeros anuales, más del doble de los 18.7 millones que atendió durante 2025.El proyecto incorpora mejoras en los procesos de atención, entre ellas 41 kioscos de documentación automática y más espacios para la inspección, la migración y el abordaje.Asimismo, la modernización contempla 17 kilómetros de infraestructura vial de concreto hidráulico, con más de 200 mil metros cuadrados de superficie, que incluyen tramos a nivel, estructuras elevadas y rampas, así como un nuevo acceso desde la avenida Adolf B. Horn.Las obras buscan mejorar la circulación vehicular, conectar ambas terminales en un futuro, facilitar la entrada y salida de pasajeros y reducir la presión sobre la carretera hacia Chapala, uno de los principales puntos de conexión con el aeropuerto.La ampliación de Guadalajara también tiene una dimensión logística. El aeropuerto ocupa el primer lugar a nivel nacional en valor económico de las mercancías movilizadas por vía aérea y el tercero en volumen de carga, detrás del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.Esta posición cobra relevancia ante el dinamismo industrial de Jalisco, donde Guadalajara se consolida como el centro logístico de mercancías de alto valor en México, impulsado por el nearshoring, la industria de semiconductores y el crecimiento del comercio electrónico.En este contexto, GAP trabaja en la expansión de la infraestructura de carga aérea con una inversión superior a los 300 millones de pesos para su recinto fiscalizado con el fin de ampliar su capacidad, eficientar su operatividad, fortalecer su especialización en carga de alto valor y estar preparado para el crecimiento en el transporte de semiconductores, relacionado con la transformación de la actividad industrial de Jalisco.Actualmente, Guadalajara mantiene conexión con 69 destinos: 34 nacionales, 29 en Estados Unidos, dos en Canadá y a ciudades como Madrid, Panamá, Bogotá y San José.A esta oferta se incorporarán nuevas rutas hacia Saltillo, Medellín, Ciudad de Guatemala, Nueva York y París-Charles de Gaulle próximas a operar.La apuesta de GAP busca acompañar el crecimiento de Jalisco, consolidar su posición como plataforma de negocios y logística internacional y preparar al aeropuerto para atender una demanda creciente de pasajeros y mercancías en los próximos años.