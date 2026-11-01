Grecia Quiroz exige a Sheinbaum justicia sin encubrir a nadie

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En Uruapan, Michoacán, la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum la apertura de una investigación exhaustiva e independiente sobre el asesinato de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Durante una concentración conmemorativa al cumplirse un año de este crimen, Quiroz enfatizó que la detención de personas sospechosas no es suficiente para esclarecer los hechos. Su mensaje insistió en que se deben investigar a todos los involucrados, sin limitaciones por intereses políticos o económicos.

La alcaldesa señaló: "Le pido justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos." En su intervención, destacó que su demanda no refleja una confrontación política con el gobierno federal, sino como un reclamo legítimo de una familia que anhela respuestas. Además, expresó que es fundamental que las instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y que cualquier conexión con individuos influyentes no frene las indagaciones.

Refiriéndose a las responsabilidades de los gobiernos, Quiroz criticó la tendencia de atribuir la violencia a un legado del pasado y demandó que las autoridades actúen para evitar nuevas tragedias. Mencionó que las familias de las víctimas no pueden recuperar el tiempo perdido y subrayó la importancia de garantizar la justicia para todos, sin distinción de su notoriedad.

Antes de la concentración, Quiroz llevó a cabo la develación de una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos, donde la figura del exalcalde fue inmortalizada con un sombrero y el puño derecho levantado, rodeada de flores de cempasúchil, en una ceremonia que convocó a ciudadanos y músicos.

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En su discurso, también se dirigió a las madres buscadoras y a las familias de personas desaparecidas, reiterando que el país mantiene una deuda con quienes buscan justicia por diversos crímenes. Resaltó que las vidas de todas las personas tienen el mismo valor y que la justicia no debería depender de la notoriedad de las víctimas.

Quiroz reafirmó su compromiso de continuar la lucha por el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo, a pesar de los posibles riesgos que esto conlleva. En un mensaje directo a los responsables, manifestó: "Quiero decirles a quienes mandaron matar a Carlos Manzo que la justicia llegará." Este acto no solo conmemora a un político asesinado, sino que también simboliza una lucha más amplia por la justicia y la verdad en un contexto de creciente violencia en el país.