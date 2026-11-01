Senado arrastra rezago y tres medallas Belisario pendientes
La Cámara alta reporta casi 40 decretos aprobados, pero aún tiene comparecencias y reconocimientos por resolver.
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En los primeros dos meses del periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República ha aprobado cerca de 40 proyectos de decreto. Entre los más significativos se incluyen:
- La reforma constitucional sobre la nacionalidad única
- La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos
- La Ley de Ingresos de la Federación para el año 2027.
Adicionalmente, se ha validado un proyecto que modifica diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, orientado a combatir la evasión y elusión fiscal. También se aprobó un decreto que reforma, adiciona y deroga partes de la Ley Federal de Derechos.
La Cámara alta ha indicado que estas iniciativas legislativas han sido promovidas desde la Mesa Directiva, bajo la presidencia del senador Higinio Martínez Miranda. Entre sus iniciativas, destaca la creación de un nuevo Padrón de Cabilderos del Senado, el cual no se había actualizado oficialmente desde 2023 y tendrá carácter permanente.
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El senador Martínez también ha manifestado su intención de reactivar los encuentros interparlamentarios entre México y Estados Unidos, Canadá y Cuba, naciones con las que México mantiene vínculos geográficos e históricos. En este contexto, se prevé que, tras las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el senador busque reunirse con el embajador estadounidense en México, Ronald Douglas Johnson, para facilitar una reunión con legisladores de ese país.
Dentro de sus gestiones, Higinio Martínez ha promovido la diplomacia parlamentaria y ha sostenido reuniones con embajadores de varios países, incluyendo Jordania, Marruecos, Palestina, Corea del Sur y España.
Respecto a su labor legislativa, el senador destacó las comparecencias de cinco secretarios de Estado, quienes presentaron el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asistieron los titulares de las secretarías de:
- Gobernación
- Hacienda y Crédito Público
- Seguridad y Protección Ciudadana
- Relaciones Exteriores
- Economía.
Se espera que en noviembre continúen los trabajos para reducir el rezago legislativo y fortalecer la agenda de diplomacia parlamentaria. Entre los asuntos pendientes, se incluyen más comparecencias de miembros del Gabinete Federal, como:
- La secretaria de Bienestar
- La titular de la Secretaría de Energía.
Por último, el presidente de la Mesa Directiva busca reanudar la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, que se otorga a mexicanos destacados por su valor civil y servicios al país. Higinio Martínez ha propuesto la entrega de los galardones pendientes correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.
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