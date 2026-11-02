Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a un año de su asesinato

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

URUAPÁN, Mich., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz confesó que todavía espera verlo entrar a su casa, escuchar su voz llamando a sus hijos y encontrarlo sentado a la mesa, donde desde el 1 de noviembre de 2025 permanece una silla vacía.

"Un año donde tu ausencia en casa se siente todos los días, en donde todos los días sigo esperando que entres por esa puerta como lo hacías gritando por toda la casa para que los niños te escucharan, un año dónde sigue habiendo una silla vacía a la hora de comer", escribió en su cuenta de X.

Bajo el título "Primer año más triste de mi vida", Quiroz compartió un mensaje dedicado al exalcalde de Uruapan, en el que recordó la vida que compartieron, sus hijos y los planes que quedaron truncados por su asesinato.

"La última foto tuya Carlos con nuestro pequeño Plutarco como tú lo llamabas, recuerdo ese día y me duele hasta las entrañas, tu solo querías un mejor futuro para nuestros hijos y para todas las familias de México", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La alcaldesa relató que los recuerdos de su esposo están presentes en cada rincón de su hogar y que su ausencia representa el dolor más grande que ha enfrentado.

"Extraño nuestras pláticas, extraño tus abrazos, tus besos, tu voz, extraño verte caminar por el centro con nuestros hijos, puedo decir que es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida", escribió.

Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo

En su mensaje también recordó la trayectoria política de Manzo, a quien describió como un hombre valiente, entregado a su pueblo y con aspiraciones de transformar el país.

"Ese 1 de noviembre del 2025 quedaste en la historia de México Carlos Manzo, fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México", afirmó.

La viuda del exalcalde también lanzó un llamado contra la violencia que afecta a Michoacán y exigió que los asesinatos de autoridades municipales no sean vistos como hechos normales.

"No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos, ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán", sostuvo.

Quiroz aseguró que continuará honrando la memoria de su esposo y que permanecerá de pie frente a las adversidades, como aseguró haberlo visto hacer durante su vida.

"Te seguiré honrando Carlos Manzo y seguiré de pie como muchas veces vi que tú lo hacías en medio de la adversidad solo te pido que nos cuides desde donde estás".

Cerró su mensaje con una despedida dirigida al padre de sus hijos:

"Descansa en paz Amor de mi vida y recuerda: un día nos volveremos a encontrar y esta vez será para siempre".

Misa memorial y llamado contra la violencia en Michoacán

Una sociedad que vive de la muerte arrebató la vida a Carlos Manzo, dejó a sus hijos sin padre y a un pueblo marcado por su ausencia, lamentó el sacerdote que ofició una misa en memoria del exalcalde de Uruapan, asesinado hace un año.

A la ceremonia religiosa, realizada en la Parroquia de San Francisco, frente a la Plaza Morelos, asistió Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo. En el interior del templo, una fotografía del exalcalde, colocada junto a un arreglo de flores blancas, presidió el espacio dedicado a su memoria.

El sacerdote habló de una "sociedad que vive de la muerte" y lamentó que la violencia haya privado a los hijos de Manzo de su padre y dejado una profunda herida entre los habitantes del municipio.

En su homilía, celebrada este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llamó a los asistentes a recuperar la fe y trabajar por una sociedad más humana, en la que las familias y las comunidades puedan vivir sin miedo.

Advirtió que hay víctimas que viven atemorizadas, entre ellas niños que enfrentan situaciones difíciles en las escuelas y en sus propios hogares, por lo que consideró necesario transformar las condiciones que afectan a las familias.

El religioso insistió en que la fe no debe limitarse a las manifestaciones externas de devoción, sino reflejarse en las acciones cotidianas y en el trato hacia los demás.

"Crear un hogar comunitario de trabajo, crear un espacio más humano y más amable", expresó durante su mensaje a los fieles.

También señaló que todas las personas están llamadas a la santidad y que esa aspiración implica asumir actitudes de solidaridad, perseverancia y compromiso con quienes las rodean.

La misa formó parte de los actos conmemorativos por el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, cuya muerte sigue presente en la memoria de Uruapan.