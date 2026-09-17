Fuera de padrón del INE, más de 500 mil afiliados que presume el PVEM

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asegura tener 710 mil afiliados en San Luis Potosí, pero el padrón oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce únicamente 191 mil 161 militantes válidos en la entidad, una diferencia de 518 mil 839 registros.

Pese a este contraste, el dirigente estatal del partido, Ignacio Segura Morquecho, sostuvo que la meta de llegar al millón de afiliados continúa vigente.

Segura explicó que los 710 mil corresponden a un sistema interno de afiliación y credencialización que el PVEM utiliza a nivel local y que, afirmó, todavía no ha concluido.

En cambio, los 191 mil 161 corresponden exclusivamente a las personas cuyos registros fueron considerados válidos por el INE después de su revisión trianual de los padrones partidistas.

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El dirigente rechazó que la diferencia desmienta el objetivo que anunció en marzo de 2025, cuando planteó alcanzar un millón de afiliados en un plazo de 10 meses. Ahora, Segura señaló que esperaba que fueran validados 200 mil, pero atribuyó la baja de aproximadamente 10 mil registros a personas afiliadas a otra fuerza política o que manifestaron no querer pertenecer al PVEM.

Segura Morquecho reconoció que el sistema interno y el padrón del INE tienen funciones distintas. Mientras la plataforma electoral concentra a nivel nacional las afiliaciones que los ciudadanos manifiestan formalmente ante los partidos.

Explicó que el registro local sirve al PVEM para mantener un control y orden de su militancia mediante la entrega de credenciales. Añadió que el partido utiliza mecanismos similares en Guanajuato, Puebla y Veracruz.

La diferencia entre ambos registros ocurre mientras Morena y el PVEM concentran 413 mil 312 afiliaciones válidas reconocidas por el INE en San Luis Potosí, de las cuales 222 mil 151 corresponden a Morena y 191 mil 161 al Verde.

Segura, sin embargo, sostiene que el padrón interno del PVEM es mucho mayor y que su objetivo sigue siendo alcanzar el millón de personas credencializadas mediante su propio sistema.