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Sheinbaum suspende mañanera del 2 de noviembre

Sheinbaum destacó que la pausa en la conferencia es para permitir que la población celebre con sus familias.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 02:47 p.m.
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Sheinbaum suspende mañanera del 2 de noviembre
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       La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes 2 de noviembre no se llevará a cabo su habitual conferencia matutina, debido a las celebraciones del Día de Muertos.


      Durante su conferencia de este viernes, la Mandataria federal dijo que no dará conferencia matutina por la celebración del Día De Muertos.

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      "Yo creo que les damos vacaciones, ¿verdad? Porque supongo que van a celebrar con su familia. Entonces, nos vemos el 3 de noviembre, martes", expresó.
      Sheinbaum indicó que las conferencias matutinas se reanudarán el martes 3 de noviembre en Palacio Nacional.

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