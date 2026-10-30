Sheinbaum suspende mañanera del 2 de noviembre
Sheinbaum destacó que la pausa en la conferencia es para permitir que la población celebre con sus familias.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes 2 de noviembre no se llevará a cabo su habitual conferencia matutina, debido a las celebraciones del Día de Muertos.
Durante su conferencia de este viernes, la Mandataria federal dijo que no dará conferencia matutina por la celebración del Día De Muertos.
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"Yo creo que les damos vacaciones, ¿verdad? Porque supongo que van a celebrar con su familia. Entonces, nos vemos el 3 de noviembre, martes", expresó.
Sheinbaum indicó que las conferencias matutinas se reanudarán el martes 3 de noviembre en Palacio Nacional.
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