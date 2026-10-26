México amplía plazos en créditos automotrices hasta siete años

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La llegada de marcas chinas intensificó la competencia por colocar créditos automotrices, por lo que se ampliaron los plazos para pagar un auto hasta 84 meses o siete años.

A escala nacional, 75% de las compras de automóviles nuevos se llevan a cabo mediante algún tipo de financiamiento y el plazo más recurrente es a 60 meses o cinco años, pero va ganando terreno el periodo a 72 meses o seis años.

Mientras que algunas marcas como MG están ofreciendo tasas de 6.5% y Renault, de 5.9%, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

JATO Dynamics, una empresa de inteligencia y análisis para la industria automotriz, indicó que, en agosto, 25% de los créditos para una camioneta SUV se dieron a 72 meses, cuando en febrero la proporción fue de 23%.

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En el caso de los compactos fue de 27%, mientras que para la compra de autos de lujo el plazo a 72 meses pasó de 7% a 9% entre febrero y agosto.

Luis Brizuela, director para Americas en JATO Dynamics México, dijo que hay una variabilidad en cuanto a los plazos, pero el de 72 meses en algunos segmentos "empieza a tomar relevancia" y es posible que en algún momento el mercado pueda llegar a extender este periodo.

Créditos automotrices en México: tendencias y plazos

En Estados Unidos, ya existen créditos automotrices a 84 e incluso 96 meses, es decir, a siete y ocho años. Este año, Renault lanzó el Plan 84 en México, un esquema de financiamiento que ofrece mensualidades más bajas y da hasta siete años.

Eric Ramírez, director regional para Latam en Urban Science, comentó que en la Unión Americana está creciendo la oferta de créditos a 84 y 96 meses como una opción de asequibilidad para que las personas puedan tener acceso a un financiamiento porque bajan las mensualidades y más gente puede firmar ese contrato.

"Obviamente tenemos una diferencia de dos a uno en el precio promedio de un vehículo. En Estados Unidos es de 50 mil dólares y en México es de 25 mil, tenemos una brecha muy grande y la economía es distinta, pero hay una parte no tan positiva del crecimiento de los plazos.

Riesgos del valor negativo en créditos largos

"La parte negativa y que están empezando a experimentar los estadounidenses, y ojalá no pase en México, es que cuando tienes un plazo tan largo llega un momento en que se presenta el efecto del valor negativo", indicó.

El valor negativo es cuando el precio del vehículo baja cada año, explicó, hasta que llega un momento donde el precio del auto real en el mercado es menor a lo que el cliente todavía debe a la financiera o al banco.

"Valor negativo es cuando todavía hay 20 mil o 30 mil o 40 mil pesos de diferencia entre lo que vale el vehículo que estás manejando y lo que todavía debes de crédito.

"A mí me preocupa que en SUVs, subcompactos y compactos más de 60% de toda su mezcla de financiamiento ya está arriba de los 60 meses, es decir, en cinco o seis años. Ojalá se mantenga un balance sano y que no lleguemos a estos excesos que está presentando el mercado americano", apuntó Ramírez.

25% de los créditos para una SUV se dieron a 72 meses en agosto pasado, de acuerdo con datos de la empresa JATO Dynamics.