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Alejandro Moreno pide investigar caso Taddei a fondo

El líder del PRI reclama que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe ocultar presuntos actos de corrupción.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 08:31 a.m.
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Alejandro Moreno pide investigar caso Taddei a fondo
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que no basta con la renuncia anunciada por Guadalupe Taddei a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que deben llegar hasta sus últimas consecuencias.

      Alejandro Moreno pide investigar caso Taddei

      En un mensaje publicado en redes sociales, el dirigente opositor afirmó que la lección que deja este caso y que Morena se niega a entender es que las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno.

      "Esa necedad de privilegiar las lealtades políticas por encima de la independencia institucional termina por destruir la confianza de los mexicanos", recalcó.

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      Exigencia de independencia en la presidencia del INE

      "Los graves señalamientos de presunta corrupción, los contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés deben investigarse hasta las últimas consecuencias. La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad. México merece conocer toda la verdad", puntualizó.

      Moreno Cárdenas exigió que la próxima Presidencia del INE recaiga en una persona libre de filias y fobias políticas, sin compromisos partidistas, con absoluta independencia y solvencia moral. "El INE no es una oficina de Morena ni una agencia de colocación de sus incondicionales".

      Advirtió que imponer nuevamente a una persona subordinada al poder profundizaría el descrédito de la autoridad electoral y abriría la puerta a graves cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones de 2027, incluidos los riesgos de manipulación y fraude. "La confianza en el voto de los mexicanos exige un árbitro verdaderamente independiente", concluyó.

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