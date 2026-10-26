Sheinbaum afirma que sistema de salud está mejor en Michoacán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MORELIA, Mich., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Como lo expresó el sábado en Apatzingán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió el domingo en que no debe haber corrupción ni privilegios en la autollamada Cuarta Transformación.

Cuarta Transformación y combate a la corrupción

Durante la entrega del Programa Vivienda de Bienestar en Morelia, Sheinbaum Pardo aseguró que "está mejor el sistema de salud", pero admitió que "todavía nos falta", y negó que las instituciones públicas estén peor que antes.

"Antes era el periodo de la corrupción y los privilegios, y el pueblo nada. Ahora nos reivindicamos, y lo decimos orgullosamente, como gobiernos del pueblo: que gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Todo cambió, y todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar eso siempre: no debe haber ni corrupción ni privilegios en la Cuarta Transformación (...), porque nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar", declaró.

Entrega de viviendas y avances en salud

Al encabezar la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Mandataria federal enfatizó: "La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México, creemos en la honestidad para gobernar".

Al destacar sus visitas sorpresa a centros de salud y hospitales, la Mandataria federal aseguró que ha mejorado el sistema de salud.