Sale segundo de Lemus; tiene concesión de agua

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con información disponible en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), Salvador Zamora Zamora, exsecretario general de Gobierno en Jalisco, posee una concesión de agua para uso agrícola desde agosto de 2022, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga por segunda vez consecutiva.

Se consultó al gobierno de Jalisco la mañana del pasado domingo sobre la titularidad de la concesión, sin embargo, Zamora anunció su renuncia al cargo por la tarde sin emitir respuesta a El Gran Diario de México.

"A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral", detalló Zamora a través de su cuenta de X.

En los registros consultados por EL UNIVERSAL se asienta que el volumen de aguas nacionales por año asignado al título de concesión número 846409, registrado a nombre de Zamora, corresponde a 90 mil metros cúbicos anuales; equivalente a la cantidad necesaria para llenar 36 albercas olímpicas.

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Se trata de un permiso para aprovechamiento de aguas subterráneas en el área de Tlajomulco de Zúñiga (municipio que presidió entre 2018 y 2024), cuyo flujo de agua proviene de la región hidrológica Lerma-Santiago, específicamente de la cuenca 206 del acuífero de Toluquilla, identificado con el número 1402 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la versión pública de la más reciente declaración patrimonial de Zamora, disponible en la Plataforma Digital Nacional, el secretario de Gobierno cuenta con un negocio de ganadería y agricultura por el que recibió, durante 2025, dos millones 814 mil 150 pesos, que representan más del doble de su sueldo anual por el cargo que tenía en Jalisco. Tan sólo en el año anterior, percibió más de cinco millones de pesos anuales por la actividad.

Además, la información muestra que es socio de la empresa Rancho El Cuervo dedicada a la venta de agroquímicos, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, y accionista de la empresa La Comunidad Limousin Brahman Rojo, enfocada en la producción ganadera de carne de alta calidad, de la cual su hijo es operador.

Protestas por agua y cuestionamientos a Salvador Zamora

Salvador Zamora fungía como secretario general del gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro desde 2024. El también emecista fue cuestionado debido a los hechos ocurridos durante las protestas motivadas por el desabasto y mala calidad de agua en Jalisco, donde se reportó el actuar represivo de los elementos de seguridad contra manifestantes el pasado 11 de octubre.

Lemus reconoció que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, en la que también participaron bomberos y elementos de Protección Civil.

El 24 de octubre, el Congreso de Jalisco citó a comparecer a cuatro funcionarios del gabinete de seguridad del gobernador, entre ellos Salvador Zamora, para explicar el actuar de las autoridades durante el operativo.

Detalles de la concesión y actividades económicas de Zamora

El volumen anual de agua concesionado a nombre del exfuncionario es de 90 millones de litros, destinados al uso agrícola en Tlajomulco de Zúñiga. Esta concesión se registra bajo el título número 846409 y corresponde a aguas subterráneas de la cuenca 206 del acuífero de Toluquilla.

La actividad económica de Zamora incluye la ganadería y agricultura, con ingresos que superan el doble de su salario como funcionario público. Además, mantiene participación en empresas locales dedicadas a la venta de agroquímicos y producción ganadera, con vínculos familiares en la operación de estas.

Dato

* 90 millones de litros es el volumen anual de agua concesionado a nombre del exfuncionario.