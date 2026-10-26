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Tristeza, depresión o distimia; cómo identificarlas

Se detallan síntomas y duración de depresión mayor y trastorno depresivo persistente para diagnóstico correcto.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 08:29 a.m.
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Tristeza, depresión o distimia; cómo identificarlas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El análisis de los estados anímicos y su diferenciación clínica adquiere relevancia en el ámbito de la salud emocional actual.

      Axel Isaac Zepeda explica diferencias entre tristeza, depresión y distimia

      De acuerdo con el especialista en salud mental y prevención del suicidio Axel Isaac Zepeda Bello en una entrevista concedida a EL UNIVERSAL, la tristeza constituye una respuesta evolutiva natural del organismo humano y de otros mamíferos frente a situaciones de pérdida, desilusión o desestabilización.

      Históricamente, este sentimiento ha recibido diversas interpretaciones, desde las teorías humorales que asociaban la melancolía con la bilis negra hasta los conceptos psiquiátricos contemporáneos sobre la depresión.

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      Asimismo, investigaciones como las de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida demuestran que los estados depresivos profundos pueden vincularse a contextos aversivos donde el individuo percibe la imposibilidad de modificar su entorno.

      Señales de alerta y necesidad de intervención profesional

      Identificar correctamente estos procesos evita confusiones diagnósticas y permite dimensionar cuándo un estado anímico requiere intervención profesional.

      Según la explicación del especialista Zepeda, la tristeza aparece como una reacción adaptativa ante circunstancias específicas y tiende a disminuir conforme la persona recibe apoyo o se adapta a la situación. En contraste, la depresión implica un patrón clínico más amplio que incluye ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, alteraciones en el sueño o el apetito, fatiga y sentimientos de inutilidad, los cuales deben mantenerse durante al menos dos semanas para un diagnóstico de episodio depresivo mayor.

      Por otro lado, el trastorno depresivo persistente (anteriormente conocido como distimia) se caracteriza por una menor intensidad en los síntomas pero una duración mucho mayor, abarcando un estado de ánimo deprimido constante durante al menos 2 años.

      Esta condición genera una normalización del malestar, donde el individuo adopta conductas depresivas para enfrentar los problemas cotidianos sin que esto signifique necesariamente un cuadro aislado, ya que ambos diagnósticos pueden coexistir en una misma persona.

      De acuerdo con el psicólogo Zepeda, existen indicadores claros que señalan el momento en el cual el sufrimiento emocional deja de ser una respuesta normal y requiere la intervención de un especialista en salud mental.

      Entre las señales principales destacan que la tristeza comience a ocupar demasiado espacio en la vida diaria, la pérdida de disfrute en actividades previamente placenteras y el aislamiento paulatino de situaciones o personas valiosas.

      Asimismo, el paciente suele experimentar dificultades severas para funcionar cotidianamente, una sensación persistente de desesperanza, la falsa creencia de que "así es su personalidad" y un funcionamiento prolongado en piloto automático.

      La señal de máxima alerta ocurre cuando se manifiestan pensamientos recurrentes relacionados con la muerte o el suicidio, momento en el cual la atención psicológica y preventiva se vuelve indispensable para proteger el bienestar del individuo.

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