Pemex incumple ley: 74% de contratos sin licitar en 2025

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Pemex incumplió su propia ley al adjudicar sin concurso abierto 74% del monto ejercido en contratos el año pasado.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al informe de "Austeridad Republicana 2026" de la petrolera, cuyo contenido muestra que ejerció 309 mil 345 millones de pesos en contrataciones, de los cuales solicitó apenas mil 481 millones mediante concurso abierto (0.5% del total).

Al ser consultada por esta casa editorial, Pemex justificó los montos y los porcentajes aludiendo la necesidad del abasto de combustibles, la complejidad de las operaciones de la empresa, la regulación total del sector y aseguró que hay honradez en las contrataciones.

La compañía también ejerció 77 mil 543 millones de pesos (25.1% del total) a través de subastas ascendentes y descendentes, procedimientos que implican búsqueda de mejor uso de recursos para buscar eficiencia y qué puede implicar transparencia.

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Contratos directos y adjudicaciones sin método especificado

Sin embargo, la mayoría de las contrataciones se llevaron a cabo en adjudicaciones directas, al registrar 166 mil 477 millones de pesos (53.8% del total).

También se adjudicaron 70 contratos por 63 mil 842 millones de pesos (20.6% del total) sin especificar el método.

Estas operaciones contravienen la ley, ya que el reglamento de la Ley de Pemex, publicado el año pasado, establece un tope de 30% para la asignación de contratos mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

El informe de "Austeridad Republicana 2026" fue firmado en mayo de este año y publicado en la plataforma de Transparencia la semana pasada.

Postura oficial y defensa de contratos directos

La petrolera aseguró a El Gran Diario de México que, pese a las cifras, se consideraron relativos aspectos de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad, y se encuentran garantizados en apego a la Constitución, asegurando las mejores condiciones para el Estado.

"Nuestro compromiso se refleja en la clara justificación de los procedimientos de contratación y en la aplicación en todo momento de los valores institucionales a fin de lograr los objetivos de la empresa pública", aseguró.

Añadió que hay auditorías permanentemente tanto por parte de la Auditoría Interna como de la Auditoría Superior de la Federación para garantizar el cumplimiento normativo y la eficacia en la gestión de recursos.

En el caso de las adjudicaciones directas, la petrolera expuso que en ese rubro se incluye la contratación de autotanques, que sumó 123 mil 852 millones de pesos, equivalente a 74% del monto asignado mediante esa modalidad.

Estos 136 contratos de autotanques se desprenden de una estrategia integral para el transporte y logística necesaria en el abasto de combustibles en todo el país. El monto de los contratos es por siete años, especificó.

"Es de importancia señalar que estas contrataciones se realizan al amparo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, lo que significa que no forman parte de las excepciones al concurso abierto contempladas en la Ley de la Empresa pública del Estado, Pemex, por tratarse de actividades reglamentadas por la Ley de la Materia, porque los proveedores que prestan este servicio deben cumplir con requisitos específicos y contar con las aprobaciones de las autoridades correspondientes, no obstante lo anterior, como una buena práctica de transparencia, Pemex las incorpora dentro de sus reportes de contrataciones", afirmó.

Riesgos y críticas de expertos sobre adjudicaciones directas

La integrante de la consultora Voz Experta, Rosanety Barrios, opinó que asignación directa de contratos va contra la transparencia.

"Se entiende que haya excepciones, pero es la regla. Una asignación directa carece de los incentivos adecuados para que el gobierno obtenga los trabajos o servicios que contrata en las mejores condiciones de calidad y precio. Su asignación por lo tanto responde a criterios discrecionales que son tierra fértil para la corrupción", dijo.

El especialista independiente Adrián Duhalt explicó que, por el contrario, mediante los concursos abiertos se permite comparar un mayor número de ofertas, lo que puede contribuir a obtener mejores condiciones.

"Los cambios regulatorios no garantizan una transformación en las prácticas de la empresa. Para que las nuevas reglas se traduzcan en mejores resultados, Pemex debe desarrollar capacidades, especialmente en cuanto a supervisión de los contratos, aplicación de controles internos efectivos, mayor transparencia en la toma de decisiones, y hacer cumplir la normativa", indicó.

La socia consultora de SICEnrgy, Susana Cazorla, señaló que el reglamento de la Ley de Pemex establece un tope de 30% en los contratos directos al considerar que hay emergencias para la empresa, por lo que más bien la petrolera debe realizar una mejor planeación.

"Aunque uno quiera pensar bien, la verdad es que se abre más la posibilidad de que haya actos de corrupción y que se esté beneficiando a empresas y proveedores por ser amigos de alguien. No todos los funcionarios son así, pero si el sistema no está afinado hay espacio para oportunistas", concluyó.

La Ley de Pemex establece un tope en los contratos directos de 30%.

70 contratos 20.6% del total se adjudicaron sin especificar el método, por un monto de 63 mil 842 millones de pesos.