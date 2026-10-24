"Morita", en la mira del PSG; lo tasan en 25 millones de euros

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Gilberto Mora estaría entre las opciones del París Saint-Germain para reforzar su ataque, de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur. El futbolista de los Xolos de Tijuana, quien cumplió 18 años el pasado 14 de octubre, podría concretar su salto al futbol europeo, aunque no hay una oferta confirmada del club francés.

Según el reporte, el PSG analiza alternativas ofensivas ante la lesión de ligamento cruzado anterior del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Mora sería uno de los jugadores considerados para el mercado de transferencias de enero de 2027.

El posible interés del conjunto parisino se suma a las versiones que vinculan al mexicano con el Liverpool. El medio Football Insider señaló que el equipo inglés prepararía una propuesta cercana a los 40 millones de dólares, información que tampoco cuenta con confirmación de los clubes ni del entorno del jugador.

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Valor de mercado no equivale a precio de venta

De acuerdo con la actualización de Transfermarkt citada en los reportes, Mora tiene una valoración de 25 millones de euros.

Esta cifra es una estimación de mercado y no representa el precio fijado por Tijuana para una transferencia. El monto de una eventual operación dependería de las condiciones que negocien los clubes.

Cumplir la mayoría de edad amplía las posibilidades de una transferencia internacional, pero no confirma negociaciones ni garantiza una salida inmediata de la Liga MX.

Mora sigue fuera de actividad con Tijuana

Mientras circulan las versiones sobre su futuro, el mediocampista continúa su recuperación física. Según la información difundida, presenta molestias en la cadera, el tobillo y la ingle, y no juega con Xolos desde la jornada nueve del Apertura 2026.

El mexicano está representado por Rafaela Pimenta, agente de futbolistas como Erling Haaland y Santiago Giménez.

Por ahora, su posible llegada al PSG permanece como una versión del mercado de fichajes, sin anuncio de acuerdo entre las partes.