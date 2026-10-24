logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Morita", en la mira del PSG; lo tasan en 25 millones de euros

El PSG consideraría al mexicano para reforzarse en enero

Por Pulso Online

Octubre 24, 2026 06:18 p.m.
A
Fotomontaje ilustrativo realizado con IA.

Fotomontaje ilustrativo realizado con IA.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Gilberto Mora estaría entre las opciones del París Saint-Germain para reforzar su ataque, de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur. El futbolista de los Xolos de Tijuana, quien cumplió 18 años el pasado 14 de octubre, podría concretar su salto al futbol europeo, aunque no hay una oferta confirmada del club francés.

      Según el reporte, el PSG analiza alternativas ofensivas ante la lesión de ligamento cruzado anterior del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Mora sería uno de los jugadores considerados para el mercado de transferencias de enero de 2027.

      El posible interés del conjunto parisino se suma a las versiones que vinculan al mexicano con el Liverpool. El medio Football Insider señaló que el equipo inglés prepararía una propuesta cercana a los 40 millones de dólares, información que tampoco cuenta con confirmación de los clubes ni del entorno del jugador.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Valor de mercado no equivale a precio de venta

      De acuerdo con la actualización de Transfermarkt citada en los reportes, Mora tiene una valoración de 25 millones de euros.

      Esta cifra es una estimación de mercado y no representa el precio fijado por Tijuana para una transferencia. El monto de una eventual operación dependería de las condiciones que negocien los clubes.

      Cumplir la mayoría de edad amplía las posibilidades de una transferencia internacional, pero no confirma negociaciones ni garantiza una salida inmediata de la Liga MX.

      Mora sigue fuera de actividad con Tijuana

      Mientras circulan las versiones sobre su futuro, el mediocampista continúa su recuperación física. Según la información difundida, presenta molestias en la cadera, el tobillo y la ingle, y no juega con Xolos desde la jornada nueve del Apertura 2026.

      El mexicano está representado por Rafaela Pimenta, agente de futbolistas como Erling Haaland y Santiago Giménez.

      Por ahora, su posible llegada al PSG permanece como una versión del mercado de fichajes, sin anuncio de acuerdo entre las partes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morita, en la mira del PSG; lo tasan en 25 millones de euros
      Morita, en la mira del PSG; lo tasan en 25 millones de euros

      "Morita", en la mira del PSG; lo tasan en 25 millones de euros

      SLP

      Pulso Online

      El PSG consideraría al mexicano para reforzarse en enero

      Julián Álvarez sale al rescate del Atlético
      Julián Álvarez sale al rescate del Atlético

      Julián Álvarez sale al rescate del Atlético

      SLP

      EFE

      Los colchoneros mostraron dificultades en la primera mitad, pero reaccionó tras la anotación

      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca
      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

      Lluvia de medallas para México en XX Mundial de Pelota Vasca

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      El equipo mexicano de frontenis masculino venció a España y recuperó el título perdido en ediciones previas

      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina
      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

      Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

      SLP

      El Universal

      León y Toluca se enfrentan separados por un punto en la tabla, mientras Monterrey recibe a Chivas.