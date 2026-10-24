Ahome aplasta a Veracruz y conquista la MLB Cup en San Luis

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La Liga Municipal de Ahome, Sinaloa, conquistó la MLB Cup México 2026 al derrotar 12 carreras a cero a la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz, en la final disputada en el Potosí Béisbol Park, dentro del Parque Tangamanga, en San Luis Potosí.

Los representantes de Los Mochis dominaron el encuentro y cerraron con una blanqueada su participación en el torneo, que durante seis días reunió a equipos de México y Brasil.

El receptor mexicano Brandon Valenzuela, de los Toronto Blue Jays, realizó el lanzamiento de la primera bola y convivió con los participantes durante la jornada de clausura.

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En el partido por el tercer lugar, la Liga Sur Ojo de Agua, de Saltillo, Coahuila, venció a la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes para completar el podio.

Seis días y más de 60 partidos

De acuerdo con el balance difundido por los organizadores, la competencia contó con 24 equipos de 14 estados de México y uno de Brasil, que disputaron más de 60 encuentros.

El reporte señala la participación de más de 400 peloteros y una afluencia acumulada superior a 18 mil visitantes durante el torneo.

La realización de la competencia contó con la participación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).