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Ahome aplasta a Veracruz y conquista la MLB Cup en San Luis

La novena sinaloense ganó la final en el Potosí Béisbol Park

Por Pulso Online

Octubre 24, 2026 06:37 p.m.
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La Liga Municipal de Ahome conquistó el campeonato con una victoria de 12-0 sobre Veracruz.

La Liga Municipal de Ahome conquistó el campeonato con una victoria de 12-0 sobre Veracruz.

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      La Liga Municipal de Ahome, Sinaloa, conquistó la MLB Cup México 2026 al derrotar 12 carreras a cero a la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz, en la final disputada en el Potosí Béisbol Park, dentro del Parque Tangamanga, en San Luis Potosí.

      Los representantes de Los Mochis dominaron el encuentro y cerraron con una blanqueada su participación en el torneo, que durante seis días reunió a equipos de México y Brasil.

      El receptor mexicano Brandon Valenzuela, de los Toronto Blue Jays, realizó el lanzamiento de la primera bola y convivió con los participantes durante la jornada de clausura.

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      En el partido por el tercer lugar, la Liga Sur Ojo de Agua, de Saltillo, Coahuila, venció a la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes para completar el podio.

      Seis días y más de 60 partidos

      De acuerdo con el balance difundido por los organizadores, la competencia contó con 24 equipos de 14 estados de México y uno de Brasil, que disputaron más de 60 encuentros.

      El reporte señala la participación de más de 400 peloteros y una afluencia acumulada superior a 18 mil visitantes durante el torneo.

      La realización de la competencia contó con la participación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).

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