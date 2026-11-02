Hallan sin vida a presunta integrante de Guardia Nacional en Culiacán

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En un edificio de departamentos del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de golpes y de posible asfixia por estrangulamiento, la víctima, presuntamente es un miembro activo de la Guardia Nacional.

Los datos que se conocen, es que personas que acudieron a verla, que ya tenían conocimiento de violencia intrafamiliar, la encontraron muerta en uno de los departamentos que se ubican por la calle Cima del Cesar, por lo que reportaron el hecho a la policía municipal y estatal, los cuales confirmaron que se trataba de una mujer muerta.

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Elementos del ejército y la Guardia Nacional llegaron al lugar del hallazgo, sin que se tenga confirmada la versión de que la víctima formaba parte de la Guardia Nacional, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas que le provocaron la muerte.Las autoridades judiciales no dieron mayores detalles de este hallazgo en uno de los departamentos del tercer piso, donde vivía la víctima, presuntamente con su pareja sentimental, por lo que se espera que durante las investigaciones se clarifique si formaba parte de la Guardia Nacional.