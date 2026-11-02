Karol G se prepara para ofrecer seis conciertos en México

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"La Bichota" está de vuelta. Esta tarde, Karol G aterrizó en México y fue recibida por la prensa antes de comenzar una visita que la llevará a Monterrey y la Ciudad de México.

Alrededor de las 15:00 horas, la cantante colombiana llegó al aeropuerto de Toluca donde compartió su emoción por regresar a los escenarios y reencontrarse con su público mexicano:

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"La verdad, (estoy) muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir", dijo con una sonrisa.Enfundada en unos jeans, abrigo blanco, lentes oscuros y tenis, Karol llegó acompañada por parte de su equipo, y desde su descenso del avión saludó a las cámaras y micrófonos que ya la esperaban.La intérprete de "Latina Foreva", también habló sobre los seis conciertos que ofrecerá en tierras aztecas; incluso, adelantó que tiene preparadas algunas sorpresas, aunque prefirió mantener en secreto los detalles."Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y pues empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta", comentó.Como parte de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", la colombiana ofrecerá tres presentaciones en Monterrey y otras tres en la capital del país.Las primeras fechas serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA, en Monterrey.Una semana después, los días 13, 14 y 15 de noviembre, llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.Después de su paso por México, el espectáculo continuará por otros países de Latinoamérica y Europa.Antes de subir al escenario, la cantante tendrá un encuentro especial con sus seguidores, el próximo 4 de noviembre para celebrar el lanzamiento de "No Me Arrepiento de Sentir Tanto".El evento, llamado "Live Album Celebration", contará con público presencial y también podrá seguirse a través de TikTok LIVE a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.La visita de la colombiana a México coincide con la recta final hacia los Latin Grammy 2026, ceremonia en la que obtuvo siete nominaciones.Entre las categorías en las que compite destacan Álbum del Año por "Tropicoqueta", así como Grabación del Año y Canción del Año por "Coleccionando Heridas", colaboración que realizó con Marco Antonio Solís.