Ring Royale 2: fecha, sede, y todo lo que debes saber

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Después del revuelo que provocó su primera edición, Ring Royale está listo para regresar con una nueva cartelera que ya comenzó a generar comentarios en redes sociales. Poncho de Nigris sorprendió al revelar los primeros nombres de las celebridades e influencers que formarán parte de la segunda edición, un evento que promete dar de qué hablar en 2027.

A través de su cuenta de X, el regiomontano compartió un adelanto del cartel publicitario y dejó ver a los primeros 13 participantes confirmados. Entre los nombres que más llamaron la atención se encuentran Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral y Marie Claire Harp.

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Sin embargo, la sorpresa no termina con los participantes. Para esta segunda edición, el espectáculo de boxeo entre celebridades tendrá una temática inspirada en la antigua Roma. En la imagen promocional, los famosos aparecen caracterizados como gladiadores, una propuesta que busca darle una identidad distinta al evento.De acuerdo con la información compartida, el evento se realizará el próximo domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León.Por otra parte, quienes estén interesados en asistir deberán estar pendientes de la venta de entradas, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a través de Superboletos, según se adelantó en el flyer publicitario.E total, son 13 los participantes anunciados hasta el momento, aunque todavía podrían sumarse más nombres.Entre los confirmados para esta edición aparecen Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Marie Claire Harp, Óscar Burgos, Ernesto Chavana, Masad Altamimi y Konan Big.La lista también incluye a Aquivaldo Mosquera, Crista Montes de Oca, conocida como 'Sargento Matute', Oliver Moreno, Pedro Osuna y Maza Clan.Aunque ya se revelaron los primeros 13 participantes, todavía hay información importante que de Nigris se reservó para los próximos anuncios.De acuerdo con la publicación, la pelea estelar de Ring Royale 2 todavía no ha sido revelada, por lo que habrá que esperar para conocer quiénes protagonizarán el enfrentamiento principal de la noche.