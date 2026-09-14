Abandonan a bebé de un año en cabaña de Nuevo León
El menor habría permanecido varias horas sin supervisión en la Sierra de Santiago; autoridades investigan quién debía cuidarlo
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Monterrey, Nuevo León, 14 de septiembre de 2026.- Un bebé de aproximadamente un año fue localizado sin la compañía de un adulto dentro de una cabaña situada en la Sierra de Santiago, Nuevo León.
Policías municipales acudieron al inmueble, ubicado a la altura del kilómetro 3 de la carretera a Cola de Caballo, en la zona de La Cieneguilla, después de recibir un reporte sobre la presencia del menor.
Al llegar, los agentes no encontraron a ninguna persona responsable de su cuidado. Vecinos señalaron que el bebé presuntamente había permanecido solo durante varias horas.
Personal de Protección Civil de Santiago revisó al pequeño y posteriormente lo trasladó a la Unidad de Especialidades Médicas de Santiago para valorar su estado de salud.
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Durante la revisión inicial se detectaron escoriaciones en uno de sus brazos. Los médicos determinaron que las lesiones eran superficiales y no representaban un riesgo para su integridad.
Habitantes de la zona afirmaron que la madre del menor presuntamente enfrentaría problemas relacionados con el consumo de drogas. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de las indagatorias.
El DIF Municipal fue notificado para intervenir en la protección del bebé, mientras que la Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta para identificar a la persona encargada de cuidarlo y determinar las circunstancias en las que quedó solo.
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