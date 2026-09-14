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Sheinbaum vuelve a cargar contra la prueba PISA

La Presidenta defendió la educación pública y afirmó que la evaluación también reconoce avances en equidad y compromiso docente

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 11:00 a.m.
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Sheinbaum vuelve a cargar contra la prueba PISA
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      Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su desacuerdo con la forma en que se aplica la prueba PISA, luego de que sus resultados mostraran un retroceso de México en lectura y matemáticas.

      "Lo sostengo, no estamos de acuerdo con la prueba PISA por cómo se aplica", declaró durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

      Sheinbaum defendió la calidad de la educación pública y aseguró que esta puede ser mejor que la privada. Según la mandataria, la propia evaluación reconoce fortalezas del sistema educativo mexicano que reciben poca atención.

      Entre esos aspectos mencionó la reducción de la desigualdad educativa y el compromiso del personal docente. También aseguró que las escuelas con mejores calificaciones fueron públicas, información que, dijo, le mostró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

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      La Presidenta reconoció que existen áreas de oportunidad, pero acusó que el debate público se concentra únicamente en los resultados negativos de la evaluación.

      Asimismo, expresó su reconocimiento al magisterio nacional, sector que, sostuvo, fue criticado durante los gobiernos del periodo que denomina "neoliberal".

      "Si las escuelas públicas son buenas, es gracias al magisterio nacional", afirmó.

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