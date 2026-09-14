París recupera la historia francesa de la Estatua de la Libertad

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París, 14 de septiembre de 2026.- La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos, pero su origen y el nombre de su creador, el escultor francés Auguste Bartholdi, permanecen desconocidos para buena parte del público.

El Museo de Orsay de París busca recuperar esa historia mediante la exposición temporal Auguste Bartholdi. La Liberté éclairant le monde, que abrirá este martes y permanecerá disponible hasta el 31 de enero.

La muestra conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada en 1776. Su primer centenario sirvió como punto de partida para que Bartholdi impulsara el monumento, aunque este fue inaugurado una década después, el 28 de octubre de 1886.

A diferencia de una creencia extendida, Gustave Eiffel no fue el autor de la estatua, sino el responsable de su estructura interna. El diseño y la ejecución artística correspondieron a Bartholdi, nacido en Colmar en 1834 y fallecido en París en 1904.

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Los responsables de la exposición consideran que el escultor terminó opacado por la fama mundial de su propia creación. Aunque la figura es reconocida universalmente, sus orígenes y la identidad de su autor son menos conocidos.

Un símbolo de amistad entre dos pueblos

La exposición está dividida en seis secciones e incluye esculturas, réplicas, fotografías, carteles y otros materiales relacionados con el desarrollo del proyecto.

El recorrido presenta el origen de la iniciativa, surgida durante una cena en la que el jurista Édouard Laboulaye propuso a Bartholdi crear un monumento dedicado a la amistad entre Francia y Estados Unidos.

Laboulaye pretendía representar una libertad basada en el derecho y no en la violencia. Por ello, la figura sostiene una antorcha que ilumina y las tablas de la ley, en contraste con la imagen revolucionaria plasmada por Eugène Delacroix en La Libertad guiando al pueblo.

La obra tampoco fue un regalo directo del Gobierno francés a Estados Unidos. El proyecto fue financiado mediante aportaciones particulares promovidas por la Unión Franco-Estadounidense, por lo que representó un obsequio del pueblo francés al estadounidense.

La campaña para reunir recursos incluyó la exhibición de la mano y la antorcha en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, así como la presentación del busto de la estatua en el Campo de Marte de París.

El monumento fue ensamblado completamente en Francia y durante varios años se convirtió en una atracción turística. Posteriormente fue desmontado y trasladado desde Ruán a Nueva York en un barco de la Marina francesa.

En Estados Unidos ya se construía el pedestal, cuya conclusión fue posible gracias a una campaña promovida por el empresario periodístico Joseph Pulitzer para obtener donaciones.

Después de su inauguración, el significado original de amistad entre ambos pueblos perdió presencia y la estatua terminó consolidándose como un símbolo de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York.