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Sheinbaum se burla de los dichos de Anabel Hernández

Consideró que la oposición busca desacreditar a su gobierno con inventos cada semana

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 10:42 a.m.
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Claudia Sheinbaum / Foto: Archivo

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se burló de la periodista Anabel Hernández, quien aseguró recientemente que la titular del Ejecutivo federal consume marihuana.

      "¡Ja ja ja! Es que me reí de lo que dijo Anabel Hernández", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional.

      En el Salón Tesorería, la mandataria federal acusó ataques de la oposición contra su gobierno: "ya es así, ´a ver qué nos inventamos esta semana´. Esta semana traen que el INE no es autónomo (...). En esta semana salió o ha salido que hay mucha cartera vencida (...)".

      También señaló "una cantaleta" y "un debate" sobre el crecimiento y los impactos ambientales.

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      Sheinbaum repitió que opositores a su gobierno tienen un chat "donde se platican qué va a decir en la semana", como que el INE "no es una institución que garantice elecciones limpias".

      "Ahora esa es la cantaleta que traen ahora. Antes era ´el INE no se toca´ y ahora ´no, pues el INE está muy mal", expresó al lanzarse contra Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde.

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