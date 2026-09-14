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México contacta a España tras asesinato de estudiante en Morelos

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, realizaba una estancia académica; el crimen se investiga bajo el protocolo de feminicidio

Por EFE

Septiembre 14, 2026 10:48 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo

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      Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México mantiene comunicación con el Consulado de España tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el homicidio como "lamentable" y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con la representación consular española.

      Sheinbaum agregó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad federal brindan apoyo a la Fiscalía General del Estado de Morelos en las investigaciones.

      Tacoronte Aguilera cursaba el cuarto grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada y participaba en un programa de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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      De acuerdo con el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, el ataque ocurrió el sábado en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio localizado aproximadamente a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

      Las primeras versiones indican que la joven habría sido atacada con un arma blanca durante un presunto intento de asalto. La estudiante habría intentado refugiarse en la Casa de la Cultura antes de ser alcanzada por el agresor.

      La Fiscalía de Morelos aplica el protocolo correspondiente a las muertes violentas de mujeres e investiga el caso como feminicidio mientras determina las circunstancias del crimen y si existieron razones de género. Hasta el momento, ninguna línea de investigación ha sido descartada.

      Después del asesinato, la UAEM manifestó su indignación y exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para esclarecer los hechos y evitar que el crimen quede impune.

      Con información de EFE

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