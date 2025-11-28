Hidalgo registra daños por lluvia

Pachuca, Hgo.- Al menos 20 comunidades incomunicadas, el colapso de puentes, la crecida de ríos y deslizamientos de laderas se registraron en el estado de Hidalgo, además de la afectación a cuatro viviendas por el desbordamiento de un arroyo, como consecuencia de las lluvias de las últimas horas.

En el municipio de Huehuetla, el colapso del paso provisional a la altura de la localidad de Zicatlán dejó incomunicadas a por lo menos 20 localidades, entre ellas Acuautla, San Gregorio, San Ambrosio, Chamizal, La Loma, Canjoy, San Andrés y San Lorenzo, que quedaron sin paso hacia la cabecera municipal y Tulancingo, donde se concentra la mayor actividad económica.

Esto se debe al frente frío número 16 y su masa de aire polar que provocaron lluvias de muy fuertes a puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en las regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango, en Hidalgo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para el viernes las lluvias en esta zona serán puntuales fuertes (de 25 a 50 mm).

Las afectaciones

Erasto Tolentino Castro, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, informó que las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles y la mañana del jueves provocaron el desplome de un paso provisional que había sido construido tras las las precipitaciones que se registraron en octubre pasado y arrasaran con el puente original.

Explicó que los accesos hacia las principales localidades quedaron destruidos, por lo que no existe paso seguro por ningún punto. Consideró que deberán transcurrir al menos tres días para que baje el nivel del río y se pueda intentar rehabilitar el cruce.

Precisó que una de las localidades más afectadas es Acuautla, donde alrededor de 30 familias permanecen refugiadas en la cancha local.

Los habitantes se encuentran ahí desde el 9 de octubre, cuando se habilitó un refugio temporal tras los desastres de hace un mes; sin embargo, con las nuevas lluvias, la comunidad volvió a resultar dañada.

Tolentino Castro dijo que, si bien no existe un riesgo inmediato de pérdida de vidas, el problema principal es la incomunicación, sobre todo para las personas que requieren atención médica, agua potable o víveres.

En otro punto, en la localidad de Tlalnepanco, en Huejutla, la crecida y desbordamiento del arroyo que atraviesa la zona provocó daños en al menos cuatro viviendas, por fortuna sin víctimas.