Detienen al “Goofy” por crimen de David Cohen

Ciudad de México.- Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aprehendieron a Jorge “N”, alias “El Goofy”, quien habría reclutado a los dos jóvenes que están acusados del asesinato del abogado David Cohen Sacal, el pasado 13 de octubre, frente a la sede del Poder Judicial capitalino.

La tarde del jueves la fiscalía confirmó la detención de “El Goofy” y lo señaló como “el probable autor intelectual del homicidio de un abogado.

“De acuerdo con la investigación, el ahora aprehendido es señalado como el probable responsable de planear, coordinar y apoyar a los agresores que atacaron de manera directa a la víctima mientras se dirigía a su vehículo”, detalló a través de un comunicado.

De acuerdo con fuentes judiciales, “El Goofy” habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció un pago a los sicarios Héctor “N” y Donovan “N”, quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso.

Las mismas fuentes informaron que Jorge “N” residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión al abogado; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio.