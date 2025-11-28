México, seguro para el Mundial: CSP

Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró que el país llegará al Mundial de Futbol 2026 con un esquema de seguridad y protección civil “unificado, homologado y con perspectiva de género”, coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales y la Federación Internacional de Futbol FIFA.

La estrategia fue presentada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la coordinadora de los trabajos del Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, informó que el plan se ha consolidado desde hace tres años.

“Nos preparamos para recibir a este gran evento; las dependencias federales de seguridad se coordinan con todos los gobiernos y con FIFA desde hace tres años. Contamos ya con un plan de trabajo unificado y la homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración”, afirmó Cuevas Barrón.

El esquema incluye vigilancia en carreteras, aeropuertos y corredores logísticos, con apoyo de las Fuerzas Armadas y con enfoque de protección integral para niñas, niños y adolescentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“México volverá a hacer historia como sede mundialista, transformando un evento global en bienestar local”, dijo Cuevas, al señalar que la estrategia también comprende beneficios permanentes como conectividad, transporte y mejoras en estadios.