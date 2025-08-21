Hombre asesina a mujer a puñaladas

Ciudad de México.- Una mujer de 20 años de edad fue asesinada a puñaladas por un hombre identificado como Jorge Israel, en la colonia Ahuehuetes Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo. El agresor de 44 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tras una persecución.

A través de la frecuencia de radio, uniformados recibieron el reporte de una persona lesionada con un arma punzocortante en el cruce de las calles Lago Peypus y Lago Trasimeno. Al llegar al sitio observaron a la mujer con visibles manchas de sangre, por lo cual acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Versiones señalan que la víctima fue interceptada por el hombre, quien le exigió sus pertenencias y la amagó con un arma blanca. Luego, la hirió en el pecho en al menos dos ocasiones, para salir huyendo en una bicicleta.

Vecinos y testigos siguieron al sospechoso, así como los policías, quienes en apoyo de las cámaras de videovigilancia implementaron un despliegue operativo.

“Fue en la calle Segunda Cerrada de Trasimero, donde los uniformados le marcaron el alto, sin embargo, el hombre abandonó una bicicleta y subió a la azotea de un edificio, lo que originó una persecución que culminó con su detención”, precisó la SSC.

Señaló que se le aseguró el arma blanca y la bicicleta, y fue puesto a disposición del MP.