Huachicol, riesgo para Pemex: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que el huachicol es un riesgo para Pemex, pero aseguró que el delito disminuyó y que las ganancias de la petrolera se incrementaron.

Pemex reconoció ante el órgano regulador de Estados Unidos que el robo de combustible es uno de los mayores riesgos para su operación.

“¿Está enterada de este reporte? ¿Qué piensa, porque, evidentemente, al admitir que en cierta forma ha fracasado hasta el momento y está en riesgo la operatividad de la empresa?”, se le preguntó a Sheinbaum Pardo en su conferencia del miércoles en Palacio Nacional.

“No, no ha fracasado”, respondió la titular del Ejecutivo.

“A lo mejor el director de Petróleos Mexicanos (Víctor Rodríguez Padilla) podría explicarnos por qué este señalamiento o por qué se advierte a Estados Unidos”, se le dijo.

“Hay que ver la redacción de cómo lo incorporaron. ¿Sí es un riesgo? Pues sí es un riesgo para las ventas de Pemex”, comentó.

“Primero, el huachicol de picar los ductos, ese ha disminuido muchísimo, todavía se llega a presentar, pero ha disminuido mucho. Y la importación ilegal de combustible, o la importación sin pagar impuestos, porque ese es el tema, se importa sin que se reporte que es combustible, sino reportando otro producto, también ha disminuido”, expuso la mandataria.

Admitió que “el huachicol todavía ocurre en una proporción bastante menor, pero se tiene que combatir hasta eliminarlo por completo”.

En su reporte enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC en inglés), Petróleos Mexicanos (Pemex) informó recientemente que en los últimos años se ha registrado una mayor actividad delictiva, lo que podría afectar sus operaciones, en particular por el mercado ilícito de combustible.

Señaló que, pese a las acciones del gobierno contra el huachicol, es probable que persista.