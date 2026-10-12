Chofer de camioneta embiste a motociclistas

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CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta presuntamente no tuvo precaución cuando circulaba por el Circuito Tének y chocó contra varios motociclistas.

Fue el sábado por la noche cuando al Sistema de Emergencias 911 se reportó un choque entre una camioneta cerrada y al menos tres motocicletas, sobre la carretera estatal Valles-La Pila, a la altura del ejido La Subida.

Por ello, se trasladaron hasta ese lugar elementos de Protección Civil Municipal, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Los lesionados fueron identificados como Julio César, de 20 años de edad, y Ruber, de 17 años, ambos con domicilio en el ejido San Antonio Huichimal; Humberto Pérez, de 35 años, domiciliado en el ejido La Subida, y Mario Hernández, de 15 años, también vecino de esta última localidad.

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Los cuatro presentaban golpes y raspones, lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, por lo que los socorristas les realizaron curaciones en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, los afectados viajaban en motocicletas cuando fueron embestidos por una camioneta cerrada, marca Ford, tipo Escape.

El presunto responsable se detuvo metros adelante e introdujo la camioneta a un predio particular. Las motocicletas también fueron retiradas del lugar y se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.