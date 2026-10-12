Por tentativa de homicidio, sujeto es aprehendido

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La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de David "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, en la colonia Lomas Tercera Sección de la capital potosina, donde se registró un pleito con saldo de una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

La Fiscalía inició de las investigaciones correspondientes y, mediante diligencias y trabajos de campo, elementos de la PDI lograron establecer la identidad del probable responsable, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados.

Los agentes del Ministerio Público solicitaron y obtuvieron de la autoridad judicial el mandamiento correspondiente.

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Posteriormente, personal investigador cumplimentó la orden de aprehensión contra David "N", a fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por el delito de tentativa de homicidio.