logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por tentativa de homicidio, sujeto es aprehendido

En un pleito registrado en la colonia Lomas Tercera Sección baleó a su rival

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Por tentativa de homicidio, sujeto es aprehendido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de David "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

      Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, en la colonia Lomas Tercera Sección de la capital potosina, donde se registró un pleito con saldo de una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

      La Fiscalía inició de las investigaciones correspondientes y, mediante diligencias y trabajos de campo, elementos de la PDI lograron establecer la identidad del probable responsable, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados.

      Los agentes del Ministerio Público solicitaron y obtuvieron de la autoridad judicial el mandamiento correspondiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente, personal investigador cumplimentó la orden de aprehensión contra David "N", a fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por el delito de tentativa de homicidio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Una persona lesionada tras choque en Circuito Potosí
      Una persona lesionada tras choque en Circuito Potosí

      Una persona lesionada tras choque en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      La camioneta impactó contra el muro de contención que divide los carriles en Circuito Potosí.

      Dos hombres fallecen en accidente vial sobre carretera Valles-Naranjo
      Dos hombres fallecen en accidente vial sobre carretera Valles-Naranjo

      Dos hombres fallecen en accidente vial sobre carretera Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Guardia Civil Estatal y Fiscalía tomaron conocimiento y ordenaron traslado de cuerpos al Servicio Médico Legal.

      Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos
      Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos

      Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos

      SLP

      Redacción

      El conductor sufrió golpes tras chocar contra la guarnición y volcar en Villa de Pozos.

      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada
      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

      Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada

      SLP

      Redacción

      El vehículo derribó un árbol y quedó sobre la plancha del asta bandera tras el impacto.