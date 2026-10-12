Disidencia sindical del IMSS insiste, fuera líder sindical

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CIUDAD VALLES.- El martes, la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) marcharán de la Glorieta Hidalgo a la sede de la Sección XVIII, en protesta a la encuesta que la cúpula hará a la base.

Juan Jesús Rubio Arteaga, representante de la disidencia sindical que pugna por la expulsión de su gremio del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, subrayó que la encuesta que pretende hacer la cúpula sindical para ver si están o no de acuerdo con el incremento salarial es una medida que no es necesaria, ya que la huelga no sólo retrasaría su intención de mejorar el aumento salarial del 2 por ciento, no sin antes destituir a Olivos.

Por eso, este martes organizarán una marcha, a las tres de la tarde, para seguir con las mismas exigencias y para deplorar la propuesta de la dirigencia, a la que, reiteran, quieren tumbar de la cúpula, por no cuidar los intereses de la base sindical.