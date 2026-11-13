logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Benavente deja cargo en Asociación Mexicana Bomberos

Marco Antonio Sánchez Guerrero fue reelecto como presidente

Por Martín Rodríguez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Benavente deja cargo en Asociación Mexicana Bomberos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con 45 votos a favor, Marco Antonio Sánchez Guerrero, comandante de Bomberos de Chiapas, resultó reelecto presidente de la Asociación Mexicana de Jefes Bomberos con una planilla nueva.

      En la asamblea, el comandante de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, anunció su retiro de la directiva nacional.

      Luego de su anuncio, dijo que desea parabienes a la nueva generación que participará en la definición de los destinos de los asuntos nacionales que atañen a los cuerpos de intervención, rescate y salvamento.

      De manera adicional, se estableció como sede de la septuagésima primera convención nacional, el municipio de Córdoba, Veracruz.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con respecto a la participación de las nuevas generaciones, informó que les esperan nuevos retos que deberán afrontar con su criterio joven. 

      Benavente Duque dijo que la reflexión central del Congreso que concluyó este jueves, es que los bomberos deben entender que vienen cambios administrativos de acuerdo a la nueva realidad nacional, tienen criterios nuevos para la administración de las emergencias, además de nuevos criterios de respuesta para siniestros en edificios altos.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGE entrega informe anual a Congreso
      FGE entrega informe anual a Congreso

      FGE entrega informe anual a Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      García Cázares mostró disposición para comparecer ante legisladores tras entrega

      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral
      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El registro sin consentimiento de una mujer indígena impulsó las medidas

      Auditorio inconcluso frena rehabilitación de Plaza del Mariachi
      Auditorio inconcluso frena rehabilitación de Plaza del Mariachi

      Auditorio inconcluso frena rehabilitación de "Plaza del Mariachi"

      SLP

      Rolando Morales

      Permanece detenido por un conflicto legal que impide su demolición

      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho
      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde ofreció una ponencia sobre su carrera policial y en cargos públicos