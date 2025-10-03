Imponen nuevas reglas para gaseras

Ciudad de México.- El Gobierno de México publicará nuevas normas para reforzar la regulación del transporte y la distribución de gas licuado (gas LP), luego de la explosión de un camión cisterna el pasado 10 de septiembre que dejó 31 muertos y decenas de heridos, informó este jueves la Secretaría de Energía (Sener).

“El día de hoy se enviará al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación el día de mañana dos nuevas normas que fortalecen la regulación del transporte y la distribución del gas licuado de petróleo”, anunció la titular de la Sener, Luz Elena González, durante la conferencia de prensa presidencial.

Las disposiciones fueron elaboradas de manera conjunta por la Sener, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de “reforzar la seguridad en el transporte y el manejo de combustibles”.

Las nuevas normas, explicó González, separan ambas actividades para establecer obligaciones específicas según la etapa de la cadena logística. Entre los cambios principales, el Gobierno exigirá que las empresas demuestren ante la ASEA el cumplimiento efectivo de los programas de mantenimiento de las unidades.

Además, las compañías deberán realizar pruebas de presión hidrostática periódicas y no sólo inspecciones visuales o pruebas de fugas, como sucede actualmente.

Estas pruebas, destacó, “permiten garantizar que los contenedores puedan operar de manera más segura en las condiciones de presión propias de la actividad”.

Las normas también obligarán a los conductores a tener una formación “forzosamente técnica y práctica”, señaló González.