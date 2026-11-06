Auditoría sobre bebés fallecidos en IMSS se conocerá en diciembre

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El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el próximo 8 de diciembre se conocerán los resultados de la auditoría clínica independiente por la muerte de 5 bebés registrados el 21 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Hospital General Número 1 de Zona del IMSS en Durango.

En el marco de su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, dijo que el pasado se reunió nuevamente con las familias de Durango que perdieron a sus hijos recién nacidos en el Hospital General de Zona 1.

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"Ese día empezó una auditoría clínica independiente, cuyos resultados se darán a conocer el 8 de diciembre. Y las familias serán los que los conozcan primero", indicó en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno."Y como medida de no repetición, el secretario de Salud, David Kershenobich recientemente reactivó el comando institucional del Sector Salud, enfocado a infecciones asociadas a la atención en salud y a la resistencia a los antibióticos que verificará de forma preventiva en 220 terapias intensivas neonatales de todo el país, no solo del IMSS, de todas las instituciones, no solo las públicas, también las privadas".Robledo, informó también que la próxima semana se reunirá con las madres y padres de Guadalajara, donde también fallecieron bebés en hospitales del IMSS."Este dolor no es tema de debate. Las familias merecen la verdad y la van a tener", agregó.Criticó a los legisladores de oposición que cuestionan los avances en el IMSS. "Se que algunos ya traen escrita la conclusión de esta comparecencia antes de escuchar una sola cifra o un solo argumento. Están en su derecho, pero el mío es el de explicar a las y los mexicanos que se discute realmente aquí", expresó.Argumentó que el IMSS "no es de un gobierno, no es de un partido, mucho menos de un director. Es de quienes lo sostienen, los trabajadores, empleadores, el Estado Mexicano"."Es un derecho el IMSS. Es un patrimonio de la nación, por eso vine y por eso no me voy a cansar de defender al IMSS, pero al IMSS público. Siempre en crecimiento, siempre en transformación, un IMSS que siempre, siempre le pertenezca a la nación", subrayó.