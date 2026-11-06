Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el reciente asesinato del regidor de Cuernavaca, por Morena, Gabriel Rivas.

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó como "triste" e "indignante" el homicidio e instruyó al Gabinete de Seguridad que dedique tiempo y esfuerzo para apoyar a la Fiscalía del Estado de Morelos para esclarecer el hecho.

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"Sí conocí a Gabriel, un defensor en efecto del medio ambiente, del territorio. Es triste, indignante el homicidio, lamentable", expresó."Nuestro cariño a todos sus compañeros, familia", agregó.Puntualizó que fue un homicidio directo perpetrado por unas personas en motocicleta: "Le dispararon de manera directa, no hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él"."Y en efecto, él había estado denunciando recientemente un desarrollo inmobiliario en una zona de Cuernavaca que pudiera tener problemas ambientales y que no era apto para estar ahí. Entonces, vamos a trabajar para esclarecer los hechos y a trabajar con la gobernadora (Margarita González Saravia), justamente para ver qué se puede hacer con este desarrollo, que él estaba luchando en contra de que siguiera. Entonces tiene que esclarecerse necesariamente".Destacó que ante agresiones contra periodistas hay sanciones, castigos y protección, mientras que muchos defensores ambientales cuentan con protección.Gabriel Rivas no había solicitado ninguna protección, dijo Sheinbaum.