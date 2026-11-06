logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas

Sheinbaum destacó que Rivas no solicitó protección pese a ser defensor ambiental y que el homicidio fue directo y ordenado.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:04 p.m.
A
Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el reciente asesinato del regidor de Cuernavaca, por Morena, Gabriel Rivas.


      En su conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó como "triste" e "indignante" el homicidio e instruyó al Gabinete de Seguridad que dedique tiempo y esfuerzo para apoyar a la Fiscalía del Estado de Morelos para esclarecer el hecho.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Sí conocí a Gabriel, un defensor en efecto del medio ambiente, del territorio. Es triste, indignante el homicidio, lamentable", expresó.
      "Nuestro cariño a todos sus compañeros, familia", agregó.
      Puntualizó que fue un homicidio directo perpetrado por unas personas en motocicleta: "Le dispararon de manera directa, no hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él".
      "Y en efecto, él había estado denunciando recientemente un desarrollo inmobiliario en una zona de Cuernavaca que pudiera tener problemas ambientales y que no era apto para estar ahí. Entonces, vamos a trabajar para esclarecer los hechos y a trabajar con la gobernadora (Margarita González Saravia), justamente para ver qué se puede hacer con este desarrollo, que él estaba luchando en contra de que siguiera. Entonces tiene que esclarecerse necesariamente".
      Destacó que ante agresiones contra periodistas hay sanciones, castigos y protección, mientras que muchos defensores ambientales cuentan con protección.
      Gabriel Rivas no había solicitado ninguna protección, dijo Sheinbaum.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas
      Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas

      Sheinbaum condena asesinato de Gabriel Rivas

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum destacó que Rivas no solicitó protección pese a ser defensor ambiental y que el homicidio fue directo y ordenado.

      Diputados se jalonean un micrófono previo a comparecencia
      Diputados se jalonean un micrófono previo a comparecencia

      Diputados se jalonean un micrófono previo a comparecencia

      SLP

      El Universal

      Funcionarios del sector salud presenciaron la discusión entre diputados mientras se desarrollaba la sesión.

      Detienen a profesora de criminalística acusada de vender plazas
      Detienen a profesora de criminalística acusada de vender plazas

      Detienen a profesora de criminalística acusada de vender plazas

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía capitalina investiga y llama a denunciar casos similares relacionados con la venta de plazas.

      Semarnat ordena medidas de protección de arrecifes
      Semarnat ordena medidas de protección de arrecifes

      Semarnat ordena medidas de protección de arrecifes

      SLP

      El Universal

      Se exige contener sedimentos y monitorear calidad del agua para conservar ecosistemas marinos.