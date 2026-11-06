Puerto del Norte en Matamoros busca atraer inversión

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El desarrollo del Puerto del Norte–Matamoros contempla un esquema de inversión mixta para ampliar la infraestructura portuaria de Tamaulipas y aprovechar su ubicación estratégica frente al Golfo de México y la frontera con Estados Unidos.

La propuesta fue abordada durante una reunión entre autoridades del Gobierno de Tamaulipas y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, en la que se planteó establecer una ruta de trabajo con plazos y responsabilidades para avanzar en las distintas etapas del proyecto.

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Uno de los puntos centrales fue la participación conjunta de los sectores público y privado para financiar infraestructura estratégica. González Escobar destacó que estos mecanismos permiten distribuir responsabilidades y establecer condiciones de transparencia y sustentabilidad.Durante el encuentro, Gustavo Guzmán Fernández, director general de API Tamaulipas, presentó los avances operativos del puerto, sus capacidades actuales y las posibilidades de crecimiento.La ubicación del Puerto del Norte–Matamoros, cercana a los corredores industriales del noreste, la frontera estadounidense y el Golfo de México, representa una alternativa para desarrollar operaciones logísticas multimodales, reducir costos de traslado y ampliar las rutas de comercio nacional e internacional.El proyecto también busca fortalecer las cadenas de suministro y generar condiciones para atraer inversiones de distintos sectores productivos.En la reunión, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la disposición de la Secretaría de Energía para avanzar en la iniciativa.Asimismo, se destacó que el Gobierno de Tamaulipas cuenta con capacidad financiera para participar en proyectos de infraestructura, como resultado de la disciplina presupuestal de la actual administración.Entre los objetivos planteados para el Puerto del Norte–Matamoros se encuentran la generación de empleos formales, la apertura de oportunidades para los jóvenes y el impulso a la actividad económica de Tamaulipas y la región noreste.