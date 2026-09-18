Hallan a nueve migrantes en caja de tractocamión en Sabinas Hidalgo

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MONTERREY, NL., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Nueve personas migrantes, entre ellas dos adolescentes, fueron localizadas dentro de la caja de un tractocamión cuando eran trasladadas en condiciones de hacinamiento por la carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo en el municipio de Sabinas Hidalgo. El conductor fue detenido por elementos de Fuerza Civil.

Detención del conductor y hallazgo de migrantes

El hallazgo ocurrió el miércoles 17 de septiembre, en el kilómetro 85 de la vía, donde policías estatales realizaban labores de vigilancia y detectaron un tractocamión Freightliner con placas de circulación federal que circulaba a exceso de velocidad.

Los agentes marcaron el alto al vehículo y comenzaron a dialogar con el conductor, identificado como Daniel "N".

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Durante la intervención escucharon ruidos provenientes de la caja de carga, por lo que realizaron una inspección.

Condiciones en que fueron encontrados los migrantes

En el compartimento fueron encontradas las nueve personas, originarias de Guatemala y Honduras, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por Fuerza Civil, permanecían en un espacio reducido y sin agua ni alimentos.

La corporación informó que el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones relacionadas con el traslado de las personas migrantes.

Los nueve extranjeros fueron llevados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

La autoridad estatal señaló que la intervención se produjo durante un despliegue de vigilancia en esta carretera, uno de los principales corredores de tránsito entre Monterrey y la frontera con Estados Unidos.