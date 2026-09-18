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Cultura destaca propuesta de tasa cero para librerías

Del 3 al 18 de octubre se realizará el Festival Cervantino con una amplia oferta cultural en Guanajuato.

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 01:10 p.m.
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Cultura destaca propuesta de tasa cero para librerías
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Paquete Económico 2027 y para fortalecer el ecosistema del libro, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, destacó la propuesta de tasa cero de IVA para librerías.

      Secretaria de Cultura destaca tasa cero de IVA para librerías

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 18 de septiembre en Irapuato, Curiel anunció una compra masiva de libros para la Red Nacional de Bibliotecas.

      "¿En qué va a beneficiar la tasa cero? Obviamente en que les va a poder ayudar a deducir gastos de operación, se van a fortalecer las redes de librerías y esto implica un beneficio anual de alrededor de 200 millones de pesos para este sector", compartió.

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      "Esta iniciativa surge, evidentemente, después de muchos años; tiene más de 20 años y es una iniciativa por parte de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, Taibo, la Brigada para Leer en Libertad", expuso.

      Compra masiva de libros para la Red Nacional de Bibliotecas

      Mencionó que para el próximo lunes 21 de septiembre se llevará a cabo una convocatoria para una compra masiva de libros para la Red Nacional de Bibliotecas: Esta es una adquisición por 50 millones de pesos y podrán participar editoriales mexicanas.

      En Guanajuato, destacó que del 3 al 18 de octubre se tiene programado el Festival Cervantino, con más de 200 actividades.

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