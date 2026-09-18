Hacienda propone aumentar tasa por uso de vías férreas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso actualizar la tasa del Derecho por uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas, como parte de las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027.

Propuesta de Hacienda para actualización de tasa ferroviaria

La medida contempla modificar el esquema aplicable a los concesionarios ferroviarios que se encuentren en el año 16 a partir de la entrada en vigor de su concesión, según indicó la dependencia del gobierno federal en un comunicado.

Plantea elevar la tasa de 1.25% a 3% de los ingresos brutos generados por el uso de las vías férreas, lo que representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas.

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Impacto y justificación del aumento en la tasa

De acuerdo con Hacienda, "no se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)".

Señaló que el ajuste responde a la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sido modificada desde hace varias décadas.

Además, busca reconocer el valor actual de los activos patrimonio de la Nación y mantener una relación adecuada entre el pago de los concesionarios y el uso de la infraestructura ferroviaria.

"La finalidad es lograr un equilibrio razonable entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad del transporte ferroviario y la recuperación del Estado sobre los bienes públicos", argumentó la SHCP.

El esquema mantiene una tasa preferencial de 0.5 por ciento durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones para incentivar nuevas inversiones.

Alega que la tasa propuesta de 3% "se mantiene significativamente inferior a las tasas de concesiones de infraestructura similar en puertos marítimos y aeropuertos. El derecho para concesionarios privados asciende hasta 9% sobre ingresos brutos.

En ese sentido sostuvo que "la propuesta se encuentra en condiciones similares o inclusive por debajo de las contribuciones previstas en algunas concesiones ferroviarias de otros países latinoamericanos".

Afirmó que con el objetivo de evitar impactos injustificados sobre los usuarios, el gobierno dará seguimiento a la evolución de las tarifas y a los efectos logísticos.

La iniciativa forma parte del Paquete Económico 2027 que fue enviado por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, por lo que el ajuste todavía deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por el Congreso.