INAPAM impulsa programa para vinculación productiva de adultos mayores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Para las personas de 60 años o más que quieren seguir trabajando, el INAPAM cuenta con un programa que puede abrir la puerta a empleos formales y actividades productivas.

Programa INAPAM para inclusión laboral de adultos mayores

A través de Vinculación Productiva, los adultos mayores pueden encontrar opciones que incluyen sueldo, prestaciones, aguinaldo y esquemas de contratación de acuerdo con cada vacante.

La posibilidad de obtener más de 8 mil pesos mensuales dependerá de las condiciones de la actividad o empleo disponible, pero para acceder a estas oportunidades es necesario cumplir con ciertos requisitos y completar un proceso de registro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores impulsa este programa con el objetivo de favorecer la inclusión social y económica de los adultos mayores que desean integrarse nuevamente al mercado laboral o continuar realizando actividades productivas.

Proceso de registro y requisitos para Vinculación Productiva

La propuesta no se limita a conseguir un empleo. De acuerdo con la información del instituto, las oportunidades pueden contemplar sueldo base, además de prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo.

También existen opciones de contratación por hora, jornada, proyecto o servicios, mientras que algunas empresas pueden ofrecer prestaciones superiores a las establecidas por la ley.

Esto permite que las personas mayores de 60 años encuentren alternativas laborales de acuerdo con su experiencia, intereses y capacidades, en lugar de quedar fuera del mercado de trabajo únicamente por su edad.

El programa está dirigido a personas adultas mayores de 60 años interesadas en incorporarse a una actividad productiva o voluntaria.

Para iniciar el proceso relacionado con las oportunidades, es necesario contar con la edad requerida y presentar documentación que permita acreditar la identidad y la inscripción al instituto.

Entre los documentos solicitados se encuentra la credencial INAPAM original y una identificación oficial original con fotografía. Esta última puede ser la INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

El ingreso al programa no consiste simplemente en llegar a una empresa y solicitar una vacante. Primero comienza un proceso de inclusión social que permite conocer el perfil de cada persona.

El interesado debe llenar una solicitud de inclusión social. Posteriormente, un promotor de Vinculación Productiva realiza una entrevista para conocer aspectos como la experiencia laboral, características, intereses y capacidades del adulto mayor.

Con esta información se pueden identificar las alternativas que mejor se ajusten al perfil de la persona.

Después de la entrevista, el adulto mayor tiene la posibilidad de elegir entre las ofertas de actividad productiva o voluntaria disponibles, considerando aquello que resulte compatible con sus intereses y habilidades.

El último paso corresponde a la vinculación con las empresas participantes. El INAPAM gestiona una entrevista entre la persona interesada y la compañía, con el objetivo de determinar si es posible concretar la incorporación.

El registro debe realizarse en los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, donde se brinda atención a las personas adultas mayores que buscan incorporarse a estas alternativas.

El horario de atención señalado para estos módulos es de 08:00 a 15:00 horas.

Antes de acudir, conviene consultar cuál es el módulo correspondiente y verificar la información actualizada del programa directamente en el portal oficial del Gobierno de México.

La información sobre los módulos, requisitos y funcionamiento de Vinculación Productiva para personas adultas mayores puede consultarse en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores