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La red social X —antes Twitter— ha fijado una postura ante los miles de deepfakes sexuales y de abuso a menores generados por su herramienta de inteligencia artificial Grok durante las primeras semanas de 2026.

"Proteger a los niños es innegociable. El contenido sexual que involucra a menores, ya sea real o generado por IA, es abominable. No tiene cabida en X ni en Grok, y tampoco la tienen las imágenes explícitas de personas reales hechas sin su consentimiento", señaló la plataforma a través de su cuenta Safety, el perfil oficial dedicado a comunicar políticas y actualizaciones de seguridad.

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La red social, propiedad del magnate Elon Musk, advirtió que quienes intentaron usar Grok para generar este material lo hicieron "violando deliberadamente" los términos de servicio, eludiendo las políticas de privacidad del servicio."Cuando algunos de estos actores maliciosos encontraron formas de abusar de Grok Imagine a principios de este año, actuamos de inmediato para reforzar sus protecciones, que están diseñadas para rechazar cualquier solicitud de generar imágenes explícitas de menores o personas reales", garantizó.A fin de evitar esta conducta "repugnante e indefendible", aseguró X, el equipo sigue probando y ajustando medidas de protección a medida que los abusadores cambian de tácticas para generar estos contenidos."También implementamos clasificadores sofisticados que examinan cada indicación antes de que se genere una imagen y revisan cada salida después", agregó.X sostuvo que se toman acciones contra las cuentas responsables y se notifica a las autoridades cuando alguien intenta romper las políticas de seguridad para generar estos contenidos sexuales explícitos."Intentar crear este material es un delito grave, y las personas que lo hacen deben ser procesadas en toda la extensión de la ley. Continuaremos trabajando con las autoridades por todos los medios disponibles para perseguir a estos actores maliciosos", concluyó su anuncio, el cual fue publicado durante la mañana de este lunes 23 de noviembre.Desde el pasado 2 de enero, X aceptó "fallas en las medidas de seguridad" que favorecían la creación de contenido que violaba leyes, como imágenes de dos menores "en ropa interior sexy y volteadas". En una publicación, la plataforma admitió que tras haber detectado estas irregularidades se procedió de inmediato a solucionar fallas.En un monitoreo realizado por EL UNIVERSAL durante ese mes, se detectó que cada minuto entre 30 y 60 usuarios pidieron a Grok colocar un bikini a mujeres. Este número, sin embargo, podría ser mayor ya que no hay forma de contabilizar las consultas privadas que cada usuario hizo a esta herramienta desde sus chats.