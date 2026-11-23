¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una trabajadora de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro perdió la vida la madrugada de este lunes luego de ser atropellada durante una serie de accidentes registrados sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 horas en una zona donde se realizan trabajos para la ampliación del sistema de transporte. De acuerdo con los reportes preliminares, una cadena de choques provocó que un vehículo invadiera el área confinada de la obra, donde se encontraba laborando la víctima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las primeras investigaciones indican que un automovilista perdió el control de su unidad al aproximarse a una desviación habilitada por los trabajos en la vialidad. Tras impactar la infraestructura de señalización, chocó contra otro automóvil que circulaba en el mismo sentido.Minutos después se registró un segundo incidente. Otro conductor salió de su trayectoria, derribó las barreras colocadas para delimitar la zona de construcción e ingresó al carril restringido. En su recorrido atropelló a una empleada que realizaba labores en el lugar y que portaba equipo de seguridad.Luego del impacto, el vehículo colisionó contra una unidad de la empresa encargada de la obra y alcanzó a otro automóvil, que terminó proyectado hacia una calle lateral, donde se produjo un choque adicional contra una camioneta de reparto.De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Ana Lilia, de 27 años.Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.Las autoridades municipales iniciaron las indagatorias para establecer la mecánica de los hechos y determinar responsabilidades.Entre las líneas de investigación se analiza si la velocidad excesiva, la falta de distancia de seguridad entre vehículos o el posible consumo de alcohol por parte de alguno de los conductores estuvieron relacionados con los accidentes.