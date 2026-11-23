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La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), llamó a que la designación de la persona que encabezará el Instituto Nacional Electoral (INE) se realice mediante el más amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y no únicamente con el respaldo de las mayorías.

Por medio de un comunicado, el organismo exhortó a la Presidencia de la República y, particularmente, a la Cámara de Diputados a garantizar que la convocatoria y el procedimiento de designación se desarrollen con transparencia, legalidad, publicidad y apego a la Constitución.

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La BMA señaló que el INE es una institución fundamental del sistema constitucional mexicano, cuya autonomía, independencia y credibilidad representan garantías para el ejercicio de los derechos político-electorales y la legitimidad de la vida democrática del país.Asimismo, consideró que la democracia requiere instituciones sólidas, independientes y confiables, capaces de garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente y que sus resultados sean respetados por los distintos actores políticos.El Colegio de Abogados también hizo un llamado a los partidos políticos para que privilegien el diálogo, la responsabilidad y la construcción de acuerdos amplios, a fin de que el nombramiento sea resultado de una voluntad republicana, como la que dio origen al instituto hace más de tres décadas.Entre las características que, a consideración de la BMA, debe reunir la persona designada, además de los requisitos constitucionales y legales, se encuentran la honestidad, honorabilidad, independencia de criterio, integridad personal, solvencia moral, capacidad técnica y compromiso democrático.El organismo destacó que, ante la cercanía de las elecciones de 2027, resulta prioritario que la renovación del INE permita recuperar la confianza en la autoridad electoral y fortalecerla.Finalmente, la presidenta de la BMA, Ana María Kudisch Castelló, informó que el Colegio dará seguimiento puntual al procedimiento de designación.