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Hay postres que guardan un sabor reconfortante en cada cucharada, y el arroz con leche es uno de ellos. Su aroma a canela, su dulzor equilibrado y esa consistencia tersa lo convierten en un clásico para finalizar las comidas.

¿Por qué no cocinar el arroz directamente en leche?

Sin embargo, a pesar de ser una receta sencilla, lograr su punto exacto de cremosidad -sin que el grano quede duro por dentro o deshecho por fuera- suele frustrar a más de un cocinero.

Y es que, durante años se creía que hervir el arroz directamente en una olla con leche era lo correcto; pero hoy en día, chefs y especialistas en gastronomía coinciden en que éste es un grave error.

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Aquí te explicamos por qué.

¿Qué sucede si cocinas el arroz directamente en leche?

La razón por la que no se recomienda hervir el arroz sólo con leche tiene que ver con el comportamiento físico y químico del almidón, frente a los azúcares y las grasas.

De acuerdo con el blog Carolina Rice, someter el grano crudo a un medio lácteo y azucarado, de manera simultánea, altera el proceso de hidratación.

Ello se debe a que la concentración alta de sólidos, proteínas y azúcares, que pertenecen a la leche, ralentizan la absorción del líquido hacia el corazón del grano.

Como resultado, el exterior del arroz se ablanda demasiado o se deshace, mientras que el centro permanece crudo y con una textura harinosa al morderlo.

Asimismo, la leche y el azúcar tienden a quemarse con facilidad en el fondo de la olla cuando se exponen a fuego prolongado, lo que termina arruinando el sabor de la preparación con notas amargas.

Recomendaciones para la preparación correcta del arroz con leche

¿Qué usar en lugar de leche para cocinar el arroz?

La solución sugerida por los chefs es primero cocer el arroz en agua (preferiblemente aromatizada con una ramita de canela y cáscara de cítricos), hasta que el líquido se consuma casi por completo y el grano alcance el punto de suavidad adecuado.

Este paso inicial permite que el calor hidrate los gránulos de almidón y, a su vez, facilita que se hinchen de manera óptima sin interferencias de la grasa de la leche.

Una vez que el arroz ha avanzado en su cocción y ha absorbido el agua, es momento de incorporar la leche poco a poco.

Así de sencillo, los lácteos se combinan con el almidón liberado, logrando la textura espesa y aterciopelada del postre.

Recomendaciones clave para cocinar arroz con leche

Si aún tienes dudas para preparar un arroz con leche en casa, te compartimos recomendaciones clave que facilitan el proceso:

* Utiliza preferentemente arroz redondo o tipo bomba, ya que su capacidad para absorber líquidos y liberar almidón es superior a la de los arroces de grano largo.

* Procura añadir el azúcar o la leche condensada al final de la preparación. Si agregas el azúcar al mismo tiempo que el agua o al inicio con la leche, puedes endurecer la cubierta del grano y arruinar la cocción interna.

* Remueve con una cuchara de madera, con movimientos suaves y frecuentes, especialmente al incorporar la leche para prevenir que la mezcla se adhiera al fondo de la olla.