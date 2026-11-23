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Esta mañana se dio a conocer que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia, durante la madrugada, en la cual se reportaba el incendio al interior de la casa de Jada Pinkett y Will Smith, motivo por los que los bomberos arribaron a la casa, valuada en alrededor de 42 millones de dólares (mdd).

La información la dio a conocer "TMZ", el incidente habría tenido lugar, de acuerdo a lo que se sabe, hasta este momento, por un incendio forestal, lo que provocó que, desde el interior del domicilio, se alertara a la policía de Los Ángeles de los hechos, a través de una llamada telefónica realizada a las 12:04 am.

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Cuando los bomberos llegaron a la casa, se percataron que el cobertizo era el más afectado por la quema, la cual se había extendido considerablemente, pero, por fortuna, lograron controlarla, extinguiendo el fuego, como dio a conocer el portal de noticias estadounidense.También se desconoce si Jada y Will se encontraban dentro de la vivienda, ya que la pareja tiene otras propiedades en Los Ángeles, California; una finca en Calabasas (la que mostró el actor en "The Richest" en 2020), una mansión de Hidden Hills y otra casa en Woodland Hills.No se sabe, a cabalidad, cuál de estas propiedades fue la afectada por el incendio, sin embargo, ya está bajo investigación el motivo que habría desencadenado el siniestro.Por su parte, los actores ni sus hijos, Jaden y Willow, se han pronunciado públicamente.