Habrá voto desde prisión preventiva en 21 estados
En SLP se podrá votar por la gubernatura y todos los cargos locales del 12 al 26 de mayo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer que su Comisión de Capacitación y Organización Electoral ha aprobado el Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en el contexto del Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027. Este modelo establece las responsabilidades que tiene el INE, así como los Organismos Públicos Locales (OPL) y las autoridades penitenciarias competentes, con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al voto en 21 entidades del país.
La Comisión, que está conformada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña como presidenta, Carla Humphrey Jordan, y los consejeros:
- Arturo Chávez López
- Uuc-kib Espadas Ancona
- Martín Faz Mora,
determinó que las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial y anticipada en los centros penitenciarios que posean las condiciones necesarias en términos de infraestructura y seguridad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Modelo de Operación especifica que se empleará boleta impresa en los 261 centros penitenciarios que las autoridades federales y estatales han identificado como aptos para este proceso, lo que permitiría a aproximadamente 118 mil 623 personas en prisión preventiva participar en las elecciones. La jornada electoral está programada para tener lugar en 17 entidades que renovarán sus gubernaturas; mientras que en:
- Chiapas
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Oaxaca
- Michoacán
- San Luis Potosí
se realizará para la totalidad de los cargos locales en disputa. Se destaca que Chiapas y San Luis Potosí votarán tanto por su gubernatura como por todos los cargos locales.
El proceso organizado por la Comisión se dividirá en tres etapas: actividades previas, durante y posteriores a la votación. Entre las acciones incluidas se encuentran:
- La selección de los centros penitenciarios participantes
- La elaboración de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva
- La difusión del proceso
- La producción de documentación y materiales electorales
- La capacitación e integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo.
De manera adicional, se ha establecido un cronograma que marca el periodo de votación anticipada entre el 12 y el 26 de mayo de 2027. El escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los internos se realizará el 6 de junio de 2027, y posteriormente se integrarán los resultados a los sistemas y cómputos correspondientes de los OPL.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum lleva la lectura a las aulas públicas
El Universal
La jornada arranca tras el acuerdo para restringir el uso de celulares en primarias y secundarias
La Unión Europea estrena embajadora en México
El Universal
Belén Martínez Carbonell presentó sus credenciales ante la SRE
Morena reparte tarjetas de $10 mil a sus diputados
El Universal
La bancada dice que son un adelanto de fin de año.