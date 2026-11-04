Habrá voto desde prisión preventiva en 21 estados

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer que su Comisión de Capacitación y Organización Electoral ha aprobado el Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en el contexto del Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027. Este modelo establece las responsabilidades que tiene el INE, así como los Organismos Públicos Locales (OPL) y las autoridades penitenciarias competentes, con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al voto en 21 entidades del país.

La Comisión, que está conformada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña como presidenta, Carla Humphrey Jordan, y los consejeros:

Arturo Chávez López

Uuc-kib Espadas Ancona

Martín Faz Mora,

determinó que las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial y anticipada en los centros penitenciarios que posean las condiciones necesarias en términos de infraestructura y seguridad.

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El Modelo de Operación especifica que se empleará boleta impresa en los 261 centros penitenciarios que las autoridades federales y estatales han identificado como aptos para este proceso, lo que permitiría a aproximadamente 118 mil 623 personas en prisión preventiva participar en las elecciones. La jornada electoral está programada para tener lugar en 17 entidades que renovarán sus gubernaturas; mientras que en:

Chiapas

Ciudad de México

Hidalgo

Oaxaca

Michoacán

San Luis Potosí

se realizará para la totalidad de los cargos locales en disputa. Se destaca que Chiapas y San Luis Potosí votarán tanto por su gubernatura como por todos los cargos locales.

El proceso organizado por la Comisión se dividirá en tres etapas: actividades previas, durante y posteriores a la votación. Entre las acciones incluidas se encuentran:

La selección de los centros penitenciarios participantes

participantes La elaboración de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva

en Prisión Preventiva La difusión del proceso

La producción de documentación y materiales electorales

La capacitación e integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo.

De manera adicional, se ha establecido un cronograma que marca el periodo de votación anticipada entre el 12 y el 26 de mayo de 2027. El escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los internos se realizará el 6 de junio de 2027, y posteriormente se integrarán los resultados a los sistemas y cómputos correspondientes de los OPL.