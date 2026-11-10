Alista Sedena compra de 11 Black Hawk y dos Super Hércules

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El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que se está en el proceso de adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos Super Hércules.

Detalles confirmados sobre la compra de helicópteros

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional, el general Trevilla detalló que apenas se está en el trámite: "Calculamos que deberían estar aquí en el 2028, 2029".

El almirante Raymundo Pedro Morales mencionó que la secretaría de Marina también realiza la compra de diversas aeronaves; 10 MI-17 y 7 embarcados.

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"Son principalmente para apoyar en las labores que se realizan en la aplicación del Plan DN-III E. También en incendios es muy necesario los helicópteros, tenemos 42 helibaldes y también para el transporte de tropas para hacer funciones de ambulancia aérea (...)", explicó.

Acciones de la autoridad para fortalecer seguridad y emergencias

"Estamos comprando aeronaves de distintos tipos, tanto Secretaría Defensa como Secretaría de Marina para labores que tienen que ver con seguridad y también para el Plan DN-III y el Plan Marina", dijo Sheinbaum.

Comentó que ante recientes emergencias por fenómenos meteorológicos, los secretarios de Marina y Defensa manifestaron que era necesario adquirir más helicópteros.