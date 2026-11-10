FGR busca traer a México a Inés Gómez Mont

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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) realiza gestiones con Estados Unidos para que Inés Gómez Mont comparezca ante la justicia mexicana, confirmó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La exconductora permanece detenida por autoridades migratorias en Florida desde el 30 de octubre.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Harfuch señaló que el expediente está a cargo de la Fiscalía. El secretario dijo que pediría información sobre el procedimiento. La vía y la fecha de un eventual traslado quedaron sin precisar.

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¿Por qué sigue detenida en Florida?

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Gómez Mont por su situación migratoria. Su defensa presentó el 31 de octubre una petición de hábeas corpus para impugnar la detención. El 5 de noviembre, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó el recurso. La resolución dejó abierta la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. Esa solicitud sigue una vía distinta del procedimiento migratorio. Si Estados Unidos decide deportarla a México, dijo Godoy, la FGR ejecutará las órdenes de aprehensión a su llegada.

Las tres órdenes de aprehensión en México

Según la FGR, jueces federales emitieron una orden por la probable participación de Gómez Mont en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía sostiene que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas personales parte de los recursos triangulados mediante empresas fantasma. La investigación gira en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesosvinculados con la seguridad de los penales federales. En los expedientes fiscales, la FGR señala que la exconductora habría declarado ingresos menores a los obtenidos en 2014 y 2016 y omitido el pago de más de 13 millones de pesosen impuestos. Corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad.